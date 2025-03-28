詹江村：打仗不是扮家家酒　青鳥應重新入伍

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月28日電（記者 盧誠輝）賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，導致兩岸緊張情勢急速升高，台官方也隨即宣布將擴大教召。台灣陸軍官校畢業的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，畢竟打仗不是扮家家酒，入伍也不像黑熊學院的戰鬥營那般輕鬆，如果民進黨真的已經做好戰爭準備，他贊成青鳥都應重新入伍訓練。



賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。台官方日前更修正替代役男相關辦法，放寬召集年限與次數，也刪除每年召集不得超過60日限制，引發“替代役男上戰場”的討論。



詹江村指出，如果民進黨真的已經打算要做好戰爭準備的話，他贊成該有的訓練和服役都應該去落實，特別是那些“反中”意識高漲的青鳥更應該重新入伍去訓練，畢竟打仗又不是扮家家酒，是會出人命的，入伍也不像黑熊學院的戰鬥營那般輕鬆，所以他絕對舉雙手贊成讓那些青鳥都去體驗一下專業的軍事訓練是什麼，否則憑什麼跟人家去打仗？



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村提到，美國前陸軍五星上將麥克阿瑟曾說過“用100萬美金買我的入伍回憶，我不願意；但若用100萬美金要我重新入伍，我更不願意”，真正的專業軍事訓練並不像黑熊學院“表演”的那般，所以青鳥都應該重新入伍去做專業的軍事訓練後，再來談願不願意上戰場也不遲。



他說，現在許多台灣青年的“反中”意識都非常高漲，特別是那些青鳥，若要“反共”就應該重新去入伍，就像過去他為了“反共”就直接去讀陸軍官校一樣，當時所受到的震撼教育和精實操練，至今仍讓他印象深刻。