謝啟大：賴17條要軍人效忠“台獨”很荒謬

新黨前主席、前立委謝啟大接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月29日電（記者 張穎齊）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。法官出身的新黨前主席、前“立委”謝啟大接受中評社專訪表示，賴17條很可笑、理由荒謬，其中提到“研擬《陸海空軍刑法》增訂對敵人效忠表示之處罰”，意在要軍人效忠賴清德的“台獨”，但按照“中華民國”《“憲法”》是講求統一，反倒主張“台獨”的賴才不合法。



謝啟大向中評社說，一位軍人個人若是統派、自認為中國人的意識，就有不忠的問題嗎？自認為是“中華民國”人、中國人有何不對？“中華民國”軍人要效忠“中華民國”，照“中華民國憲法”講統一，有什麼錯？這是合法的，反倒主張“台獨”的賴清德才不合法，一位不合法的領導人來領導“中華民國”，才是漸漸讓人民心中沒有“中華民國”的觀念。



謝啟大指出，要恢復《軍事審判法》、修正《陸海空軍刑法》也沒什麼不對，但賴的抗中第5條提到“為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊‘國軍’士氣的爭議言行，‘國防部’須研擬在《陸海空軍刑法》增訂對敵人效忠表示之處罰”，這句話就是外行話、笑死人，一位軍人有效忠“別國”的道理嗎？若有就是賴清德的領導、“國家”制度出問題，不是軍人的問題，效忠“敵國”當然就不會是“國人”。現在都送一般法院審查，已對軍人有相當保障，但軍審法不可進階恢復到對人民進行軍審。



謝啟大，出生於江西省上饒縣，台灣大學法律研究所碩士、司法官訓練所第18期，曾任3屆新黨籍“立委”、新黨主席、宜蘭、新竹地院法官、台灣高等法院花蓮分院法官、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會首席仲裁員等。



謝啟大表示，她1999、2000年在“立委”任內，曾參與過《軍事審判法》、《陸海空軍刑法》的大幅修正，在戒嚴戡亂過後，一般人民是不能被軍審的，只有現役軍人才會。她為了保護軍人，堅持2件事，一、若被判無期徒刑及死刑，依職權送高等法院、“最高法院”複審；二、即使被判有期徒刑，若當事人不接受、提出申請，也要送複審。她當時與時任“國防部長”鬥很久，認為對軍人制度的保障，不能黑箱，軍審法的保障完備，但在2013年洪仲丘事件後，加上當時執政的馬英九也不懂軍審法，軍審法直接被廢掉，也完全不對，軍事不可能三級三審、慢慢審。



謝啟大說，原本的《陸海空軍刑法》中有44罪是唯一死刑，這會冤死很多人，因此修法後是戰時才能啟動唯一死刑，非戰時都不能用，軍審法、軍刑法後來修法都有極大的改變完備，軍刑法還曾被評為最符合人權的法案，因此若要恢復，不要改變條文內容那就無太大問題。