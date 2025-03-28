綠委繼續佔主席台　議場地板放超大“罷”字

綠委在議場中擺上一個大大的“罷”字。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天原定進行施政總質詢及備詢，但民進黨“立委”霸佔主席台之後，會議至今仍未召開。將近10點時，民進黨“立委”再度換上海報，擺上一個大大的“罷”字，再把藍委罷免標語放一旁，這麼大的罷字，連進到議場的國民黨“立委”也在一旁看。



延續“立法院”25日“立法院”會是否會議無效的爭議，民進黨“立院”團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐萁昨放話，“全武行是選項之一”。

