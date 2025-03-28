美大徵關稅！卓榮泰：台汽車業者要自立自強

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月28日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普宣布對進口汽車與零組件課徵25%關稅，“行政院長”卓榮泰28日表示，此波美國對汽車的關稅對台灣汽車產業影響較小，但會否連帶影響到垂直供應商，我們要深刻注意。他希望台灣汽車業者要能自立自強，追上世界上好的汽車製造水平，台灣人民才會比較接受。



至於台灣股市從3月以來下跌逾千點，主因在外資賣壓湧現，是否有護盤策略？卓榮泰並未正面回應，他僅說，台灣的經濟體質相當健全、穩定的，在多重因素下，台灣股市長期穩定站上2萬點，節奏性的盤整、階段性的起伏，投資者心理都知道。因應全球關稅貿易大變局，只要投資人穩定，台灣產業持續多元發展，匯率穩定，相信這對台灣未嘗不是一個重新站在高點的契機。



特朗普宣布，4月3日起，進口汽車與零組件將課徵25%關稅。白宮表示，這項關稅是在現有2.5%稅率基礎上疊加，因此進口汽車、零組件的關稅總體稅率為27.5%。對此，產業分析師陸行之認為，將對非美國製造比重較高的廠商，如現代、Nissan、福斯、BMW及Benz等國際車廠，相關供應鏈如英飛凌、意法半導體、恩智浦、日月光、村田及Uber等造成影響。

