柯建銘滿場躲給徐巧芯追　綠委幫忙擋

藍委徐巧芯拿出驗傷單，請民進黨團總召柯建銘收下。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月28日電（記者 張穎齊）“立法院”會25日將中國國民黨團提出的反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日確認議事錄。民進黨杯葛議事再度占領議場，由於民進黨黨團總召柯建銘25日砸拐杖、打到藍委徐巧芯，徐今日在議場內狂追著柯建銘，並拿出驗傷單及展示鈍挫傷的右手肘，柯建銘見狀猛逃、不理會，其他綠委上前拚命阻擋徐。



柯建銘25日晚上激動要將拐杖擲向韓國瑜，最終將拐杖摔斷，噴飛打到徐巧芯。徐巧芯去台大醫院驗傷，右手肘鈍挫傷，並與律師討論控告柯建銘涉犯傷害罪。國民黨團更提出將柯建銘送紀律委員會。



徐巧芯今天拿著驗傷單，脫下外套、秀出右手肘瘀傷，追著柯建銘說“柯總召、請收下我的驗傷單！”強調都隨時放在口袋，可拿給柯建銘。柯建銘見狀不理會，猛避開徐巧芯，在議場走來走去，不想被徐巧芯近身接近。而大批女性綠委、男綠委王義川等人，上前包圍阻擋徐巧芯靠近柯建銘，綠委黃捷拚命嗆“剷除黑芯徐巧芯！”



藍綠對壘一陣後，藍委們集結在“罷”字上，拿出手板喊“民進黨癱瘓總質詢、羞辱卓榮泰！”綠委們則不甘示弱，狂喊“國民黨、怕罷免，大罷免、大成功！”黃捷逐一念起41名區域藍委的罷免標語。最後藍委離開，藍委陳雪生一度不滿上前繼續踩罷免看板，綠委繼續對陳雪生叫囂。但並未發生肢體衝突。