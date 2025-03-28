李姵瑩：美來台搶人　警惕半導體供應鏈出走

美國亞利桑那州州長霍布斯（左）日前訪台拜會台積電，與台積電董事長魏哲家晤談。（美國在台協會AIT臉書） 中評社台北3月28日電／科技業者李姵瑩今日在《中時新聞網》發表文章指出，美國亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs）短時間內二度旋風訪台，清楚透露出一個訊號：亞利桑那正在積極布局整個半導體生態圈。對台灣而言，須要警惕，因為它不只牽動企業的布局，更可能撼動台灣整體產業競爭力。



李姵瑩表示，美國亞利桑那州州長霍布斯短時間內二度旋風訪台，這絕不只是一次單純的國際禮儀或商務交流。從她上一次與美國商務部副部長組團來台會見台積電高層，到這次拜訪新竹總部，並宴請20多家台灣供應鏈廠商，清楚透露出一個訊號：亞利桑那正在積極布局整個半導體生態圈。



李姵瑩分析，從美方的角度來看，這是一場典型的“產業鏈重組”行動。美國政府大力推動《晶片法案》，目的在於強化本土半導體生產能力，避免過度依賴東亞供應鏈。亞利桑那州作為台積電設廠的重鎮，自然肩負起吸納相關上下游供應商的任務。霍布斯親自來台與供應鏈代表見面、搭建溝通橋梁，更不排除是在向台灣企業釋放訊號：如果你們願意到美國投資、設廠、配合本地供應需求，我們會給予最大的支持與誘因。這對於長期依附在台積電周邊、依賴群聚效應發展的台灣供應商而言，無疑是一項充滿吸引力但也極具風險的抉擇。



李姵瑩提及，站在台灣的角度，這樣的發展若不審慎應對，將可能造成供應鏈斷裂，甚至是“產業空洞化”的長期傷害。台積電赴美設廠本是全球化策略的一環，但若其關鍵供應商也陸續西進，那麼台灣半導體產業原有的地利優勢，將大打折扣。更別說，台灣的科技人才原本就已短缺，若高階工程師與技術團隊被美國磁吸，不僅本地產能受到衝擊，台灣整體研發創新能力也將被稀釋。

