陳玉珍化身直播主點名　綠委罵

藍委陳玉珍（中）請藍委林倩綺（右）拿手機直播，一一點名並介紹綠委，綠委吳思瑤（左）不滿舉起“珍重再見”手板。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月28日電（記者 張穎齊）“立法院”會25日將中國國民黨團所提反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，院會28日確認議事錄。民進黨團杯葛議事再度佔領議場，國民黨籍金門“立委”陳玉珍再度化身為直播主，點名民進黨51名不分區、區域“立委”有沒有到場？女綠委不滿狂嗆陳玉珍，陳再度展現以一敵十的舌戰功力。



藍綠委在議場喊口號互嗆一陣後，藍委們離開休息，剩下陳玉珍與藍委林倩綺在議場內逐一點名綠委有無在場，林倩綺幫忙拿手機直播，陳玉珍則把每位綠委的背景一一介紹，更嘲諷是哪位大咖的子弟兵、派系、哪位綠委準備選縣市長，或是誰有特色、誰被派系、司法清算等等，引發女綠委不滿，綠委吳思瑤、黃捷、郭昱晴、王美惠、陳培瑜齊嗆陳玉珍，狂嗆“中共同路人閉嘴，珍重再見！”



陳玉珍酸，綠委記得要守到29日凌晨0點哦，不要像25日晚間一樣都落跑，她會持續一一點名每位綠委在不在，51戰隊要團結才對呀。



女綠委狂嗆“罷免陳玉珍，閉嘴！點名藍委啊，中共同路人、珍重再見！”不停叫罵，陳玉珍繼續不斷電介紹綠委，雙方吵不停。