黃國昌：民進黨執政無能　搞綠色專制獨裁

民眾黨團28日上午召開臨時記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月28日電（記者 鄭羿菲）台灣近期言論自由遭壓縮風波延燒不止，包括陸配網紅“亞亞”事件、“中研院”院士陳培哲等75位學界、文化界人士發表聯合聲明，呼籲民進黨懸崖勒馬等。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌28日表示，民進黨現在變成綠色專制獨裁的政黨，變成自己過去最討厭的模樣，原因就在執政無能。



民眾黨團28日上午召開臨時記者會，民眾黨“立委”黃國昌、林國成、張啟楷、黃珊珊、陳昭姿、林憶君、麥玉珍、劉書彬等人出席。



黃國昌表示，過去台灣人反對中國國民黨的專制獨裁，反對一黨專政的言論，希望台灣成為自由民主的國家，不希望搞獨裁、搞思想審查，但民進黨現在已變成另一個綠色專制獨裁政黨。過去說台灣人應享有百分百的言論自由，現在卻已改口言論自由須嚴格審查。民進黨為什麼會變成自己過去最討厭的模樣？原因就是執政無能，交不出像樣的執政成績單，只能透過對內鬥爭轉移焦點。



媒體問及，對於陸配網紅亞亞涉武統言論，是否立專法管制武統言論？北一女中國文教師區桂芝日前接受大陸央視採訪，批評賴清德將中國大陸定義為“境外敵對勢力”的看法？



黃國昌指出，民進黨對關於台灣民主法治及人權影響非常重大的議題，進行非常廉價的政治操作，甚至不惜走回過去一黨專制、一黨獨大，在內部找敵人，製造對立與衝突。賴清德從就職演說到雙十慶典文告，不斷地稱要團結台灣人民，但現在到底是在團結，還是在為民進黨的一黨之私在分化台灣人民？放出這些肅殺的政治口號背後，卻看不到民進黨有具體的法案。