台股崩盤跌跌不休　卓榮泰信心喊話

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月28日電／受外資調節賣壓湧現影響，台股3月至今已下跌逾千點，今日午盤又慘跌350多點，一片綠油油。對於如何穩住投資人信心以及是否已有護盤策略？“行政院長”卓榮泰28日受訪時表示，台股相當長一段時間穩定地站在2萬點以上，且台灣的經濟體質相當健全穩定，台灣股市長期以來還是呈現穩定趨勢，這對台灣來說未嘗不是重新站在一個高點的契機。



“行政院長”卓榮泰28日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰表示，台股很長一段時間，穩定的站在2萬點以上，而且台灣的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，尤其是我們在台灣高科技，以及所有的供應鏈產業上面，目前正在面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程當中，我們已經取得相當有利的地位。



卓榮泰說，在這個多重的因素底下，台灣的股市長期以來還是呈現一種穩定的趨勢，當然它有這個節奏性的一個盤整，它有一個階段性的起伏，但他認為都是投資者心裡知道的。



卓榮泰指出，因應全球這種關稅貿易大的變局當中，只要投資人能夠穩定，台灣的產業能夠持續的在台灣、國外多元發展，那麼台灣的經濟體質，包括匯率能夠穩定，相信這對台灣未嘗不是一個重新站在一個高點的一個契機，努力一起將台灣推向了另一個高峰。