大陸昨發動聯合戰備警巡　台軍：本月第三次

中評社台北3月28日電／首場全社會防衛韌性實地演練27日在台南登場，台軍方27日下午指出，27日上午9時20分起偵獲大陸殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中20架次大陸軍機逾越“海峽中線”進入台灣北、中、東南及西南空域，配合大陸軍艦執行“聯合戰備警巡”，這是解放軍本月份第三次聯合戰備警巡。



台軍方28日表示，自27日上午6時至28日上午6時，偵獲大陸軍機30架次，其中20架次逾越“海峽中線”及進入台灣北部、中部、西南及東部空域，並偵獲大陸軍艦8艘、公務船1艘，總計大陸39機艦船持續在台海周邊活動，台軍方嚴密監控與應處。



根據台軍方28日公布的“解放軍進入台海周邊空域活動示意圖”，27日上午6時35分至27日晚間6時30分，在台灣海峽空域偵獲大陸23架次主戰機及無人機，其中14架次逾越“中線”。



台軍方於27日上午9時45分至27日下午2時40分在台灣西南空域偵獲大陸5架次主、輔戰機；另於27日上午9時10分至昨天下午1時25分在台灣北部空域偵獲大陸1架輔戰機。



此外，台軍方並於27日上午6時30分至27日下午2時50分偵獲大陸1架無人機，根據台軍方所公布的航跡圖，該架無人機的飛行航跡為圍繞台灣飛行。



台軍方指出，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。