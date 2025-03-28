翁曉玲點名應停播　張雅琴：我沒那麼好弄死

張雅琴。(照片：張雅琴臉書) 中評社台北3月28日電／中國國民黨籍不分區“立委”翁曉玲27日在“立法院”交通委員會質詢通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹時，點名年代新聞台的《雅琴看世界》去年最後一季申訴就達308件，“你們有對這個節目來進行警告嗎？除了裁罰罰鍰有其他措施？比如說這個節目應該暫時停播”。



《雅琴看世界》主持人張雅琴27日透過節目強硬回擊，“我的回應是，翁曉玲應該下台”，還嗆“我張雅琴不是那麼好弄死的”。



翁曉玲也特別提到，尤其現在進入大罷免連署階段，很多政論、新聞節目來賓都出現造謠或傳播不實訊息，即便是新聞理念可能也有不實訊息散播，希望NCC應該依職權調查。



“立法院”交通委員會27日邀請通訊傳播委員會代理主任委員陳崇樹，列席報告業務概況，並備質詢。翁曉玲在質詢時表示，根據NCC2024年度最後一季電視申訴案件高達555件，其中《雅琴看世界》一個節目申訴就達308件。



NCC則回應，處理申訴案都有一定時間限制，去年或是今年初都有案件進到外部廣告諮詢委員會議，因委員會議還沒有辦法組成，所以案件雖經諮詢委員會議討論過，但都要等待委員會做最後決議。翁曉玲則說，簡單來說，可能有些案子該罰還沒罰是嗎？NCC則回應，是。另外，NCC也說明，外部廣告諮詢委員會議已經討論過《雅琴看世界》申訴案，等待委員會作最後決議。



翁曉玲追問，“你們有對這個節目來進行警告嗎？除了裁罰罰鍰有其他措施？比如說這個節目應該暫時停播”。NCC回應，308件申訴是同一節目、違反情節，是進到諮詢委員會議討論，也發意見陳述，也必須進入他們的倫理委員會討論，整個不管相關事證都提到諮詢委員會，已經討論過。



翁曉玲也提醒，類似像這樣子的節目被申訴次數非常之多，由此可見案情重大，儘管自己尊重新聞報導自由，但如果有少數節目違反社會秩序或事實查證原則，情節重大到損害公共利益的話，“除了罰款之外，該短暫停播就短暫停播”，否則這樣節目不會有所教訓，罰錢對他們來講沒有太大意義。

