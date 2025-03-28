柯文哲因病聲請停押　北院：待另行調查

台灣民眾黨前主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院20日進行首次一審準備程序庭後，28日裁定柯文哲等4名被告延押2個月，理由曝光，認為起訴書卷內相關證據資料充足，足認被告等人有串證、逃亡之虞。另柯文哲律師提出柯罹患疾病聲請具保停押待另行調查。



柯妻陳佩琪昨日在記者會上哽咽落淚表示，柯文哲在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，尿液紅血球是正常值10倍以上，再這樣下去恐造成不可逆損傷。柯文哲委任律師團隨即在昨日下午向北院聲請具保停押。



台北看守所今日表示，持續提供柯姓被告（下稱柯員）所需醫療處遇，妥適照護其健康，截至28日下午，本所持續安排專科醫師診察柯員恢復情形，並透過密集向本人重復確認、進行健康評估，現仍確未出現外傳之病症。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。同案被告威京集團主席沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。4人均於20日首次出一審準備程序庭時，也訊問4人對於檢方聲請延押的答辯。



北院28日裁定書理由出爐，北院表示，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗均自2025年4月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。沈慶京具保停止羈押之聲請駁回。



依照羈押法，審理中第一次羈押為3個月，可延長6次，每次2個月，柯文哲等4被告一審最長羈押期間為15個月。柯文哲等人此次將被延押至6月初。

