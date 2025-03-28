柯文哲延押　黃國昌：要死在看守所才可以？

民眾黨主席黃國昌。（照片：民眾黨提供） 中評社台北3月28日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉圖利等案遭起訴求刑28年6個月，柯文哲與同案3名在押被告，收押期限至4月1日。台北地方法院28日上午裁定，柯文哲、威京集團沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、時任柯文哲財務長李文宗等4人均自4月2日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。對此，民眾黨主席黃國昌表示，難不成是打算一直關柯文哲，關到生命安全出現嚴重問題？難不成任何對民進黨政府威脅者，“都要死在看守所裡面才可以嗎？”黃國昌表示，希望一天到晚把人權法治掛在嘴上的“賴政府”，不要為了追殺政敵而殺紅了眼，連基本人權都不顧。



針對延押裁定，黃國昌28日於記者會上表示，民眾黨感到非常遺憾，且完全無法接受。因為上次開庭時，無論是柯文哲或是辯護人，已明白向法院說明，現在沒有任何羈押的正當性與必要性。



黃國昌說，姑且不論北檢起訴柯文哲證據，薄弱到不知該怎麼吐槽。更重要的是，上次延押庭辯護人就證明過去幾個月，北檢檢察官是如何隱匿資訊、欺騙法官，在完全沒有任何證據下指控柯文哲要求教唆“橘子”逃亡，但事實上“橘子”許芷瑜在整起案件未發動偵查時便在日本唸書，回台看完牙醫就走，檢方的卷證已清楚呈現檢方知道事實，卻悖於卷證資料欺騙法庭。



黃國昌指出，到目前為止，檢察官沒有提出任何證據，證明柯文哲有逃亡、串證、共犯的必要性，但北院依然做成延押裁定，這完全無法讓人接受、信服，只是再次傷害台灣司法公信力。對於這個裁定，辯護人將依法即時提出抗告，希望能還給柯文哲基本公道。



此外，柯文哲健康急遽惡化，黃國昌說，專業醫師所給的建議已經非常清楚，無法想像北所竟冷血到，在沒有醫療專業下，說柯文哲身體一切都好，難道真的要被關到出現生命危險、等到人倒下時，才要維護基本醫療人權、生命安全？希望“法務部”矯正署、北所不要冷血到這種程度，難不成是打算一直關柯文哲，關到生命安全出現嚴重問題？



黃國昌表示，針對此事，律師團也向北所正式提出戒護就醫申請，希望一天到晚把人權、法治掛在嘴上的“賴政府”，不要為了追殺政敵而殺紅了眼，連基本人性、人權都不顧，難不成對民進黨而言，任何產生威脅的人都要死在看守所才可以？這是賴清德要帶給台灣人的人權法治嗎？



黃國昌嘆，面對這種不公不義的司法制度、毫無人性的政治追殺，現在是柯文哲，明天又會是誰？接下來民眾黨將針對“賴政府”在國政上的浪費，以及如何踐踏司法制度、把檢調當工具，會在全台宣講行動中一場又一場地提出最嚴厲的控訴，要求民進黨政府說清楚，台灣到底還是不是一個民主法治的國家、到底還是不是一個保障基本人權的國家？



黃國昌說，30日民眾黨將回到柯文哲的家鄉新竹，希望所有的支持者能在新竹一起力挺柯文哲，針對賴清德踐踏民主法治、傷害基本民權，一起發出怒吼、做出嚴厲控訴，要求“賴政府”出來說清楚。



民眾黨“立委”張啟楷、陳昭姿強調，台灣司法不能這樣冷血沒人性，在毫無具體事證之下，柯文哲已經整整被關押七個月，20日開庭，柯文哲的辯護人已經證明北檢蓋牌隱匿證據、捏造是柯文哲要許芷瑜出境的假消息，還有林俊言檢察官多次不正訊問，北檢面對這些瑕疵辦案手段，至今還沒對外界解釋清楚，竟然還想繼續延押柯文哲，呼籲“法務部”考量柯文哲身體狀況，客觀聽取專業醫師的診斷，還給他該有的醫療人權，待收到律師團抗告後能裁准具保停押，希望台灣依然還是個善良、法治的社會。