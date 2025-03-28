柯遭延押　陳佩琪悲喊：若我先走不要通知他

柯文哲延押2個月，陳佩琪說，若她先走了，千萬不要通知柯文哲。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北3月28日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉圖利等案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院28日裁定，柯文哲自4月2日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。柯文哲妻子陳佩琪28日下午在臉書發文表示，“我會陪伴他到他生命最後一刻，但也懇求大家和律師，若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！”



支持者則留言表示，陳佩琪“保重身體”、“加油，撐下去！”、“阿伯說過要我們好好生活，所以妳也要保重！”、“我們不會放棄，也請佩琪醫師不要放棄！”。



柯文哲日前傳出血尿，柯的妻子陳佩琪27日談及柯的身體狀況時更數度落淚。不過台北地院今天仍裁定延押柯文哲2個月，民眾黨主席黃國昌今下午率領黨秘書長周榆修、黨團成員緊急召開記者會，不過卻未見陳佩琪出席。黃國昌表示，相信將心比心，每個人應該都不難體會陳佩琪現在的心情、擔憂與難過。他拜託“賴政府”有點人性，不要冷血到這種程度，“你們要把柯文哲在牢裡一直折磨下去嗎？”



陳佩琪表示，柯文哲已經多次跟她表明，民進黨政府在沒有證據之下，既然已經走到這地步，只能選擇把他關押到死，她感謝大家對柯文哲的支持，會陪伴柯文哲到柯文哲生命最後一刻，但也懇求大家和律師，“若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！”



最後，陳佩琪強調，再次謝謝支持他的朋友，感謝有您們，我們的人生不虛此行！



