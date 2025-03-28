憂物價暴噴　台官方宣布電價凍漲

台“經濟部”宣布電價不調整。（照片：台“經濟部”） 中評社台北3月28日電／台“經濟部”今日下午召開今年第1次電價費率審議會，考量關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟物價波動隱憂，拍板4月電價凍漲。



目前台灣電價每度平均新台幣3.75元，其中民生僅2.77元，遠低於工業4.27元。由於電價調升恐衝擊消費者物價指數（CPI）破2，成為最終凍漲原因。



台“經濟部”說明，2022年至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如去年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，台灣為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使去年底累虧來到4229億元。審議會建議，請“經濟部”全力爭取“立法院”支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。



台“經濟部”表示，近期國際各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素，後續須持續追蹤觀察。電價審議會在充分討論後，決議本次電價不調整。台電公司在疫情及俄烏戰爭期間為穩定物價及維持經濟發展競爭力所吸收之成本，“經濟部”將持續協助台電爭取預算撥補，緩解台電公司財務壓力。



