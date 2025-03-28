35：8！ 終於有罷綠委8案過關　

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電／民進黨掀起全台大罷免，“中選會”28日表示，有2件“立委”罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件“立委”罷免案已審核過了一階，可進入二階連署，目前共計43件“立委”罷免案已進入或可進入二階連署。“中選會”並未公布是哪8名“立委”。



據媒體報導，新增通過8件可進入二階的罷免案皆為民進黨“立委”，包括伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純；2件已逾期而未補件的為民進黨“立委”王美惠、陳冠廷。



藍綠委進入罷免二階的比數為35：8。



據統計，之前通過的35件“立委”罷免案皆為泛藍“立委”，包括國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍“立委”陳超明。



“中選會”表示，3月13日以前地方完成一階查對結果回報“中選會”的罷免案，經確認後有35件“立委”罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署，另外目前有2件“立委”罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件“立委”罷免案可進入二階連署，共計43件“立委”罷免案已進入或可進入二階連署。



“中選會”提醒，其餘依法可補提但補提以1次為限的“立委”、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。