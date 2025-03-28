怕藍委突襲　綠委六點過後仍堅守議場

直到傍晚6點20分大部分藍綠委員仍然待在議場內。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月28日電（記者 俞敦平）“立法院”28日原定進行施政總質詢及備詢，卻因民進黨“立委”連續第三次霸佔主席台而無法開議。會議至下午六點仍未開始，本週二中國國民黨“立委”曾突襲成功通過兩項公投案二讀，促使綠委此次改變策略，堅守會場不退，藉以阻擋上週二被藍委突襲成功的議事錄完成確認。今日傍晚六點一到“行政院”官員離場後，藍綠“立委”持續對峙，民進黨“立委”王美惠與國民黨“立委”陳玉珍更爆發激烈口角，互嗆奉陪到底。



“立法院”近期因公投案爭議不斷，藍綠陣營衝突加劇。院會28日原計劃進行施政總質詢及備詢，但民進黨“立委”再度占據主席台，使會議無法進行。這已是連續第三次院會議事受阻。本週二，綠委在六點時提前離場，卻讓國民黨“立委”趁機突襲，成功將兩項公投案逕付二讀，綠營因此吃了虧。這次，民進黨“立委”顯然調整策略，決心堅守到底，避免重蹈覆轍。



當天到了下午六點，“行政院”官員陸續離開，但民進黨“立委”未如上週般退場，繼續留在座位上與藍營對峙。部分國民黨“立委”看似要離開，坐在主席台上的民進黨“立委”王美惠見狀，對著準備走的人喊道：“好膽麥走（閩南語：有膽就不要逃跑）”！語氣充滿挑釁。國民黨“立委”陳玉珍立刻回應：“我要待到12點奉陪”。王美惠毫不示弱，反嗆：“我也奉陪”！雙方互不相讓，會場氣氛劍拔弩張，僵持局面持續未解。直到約6點20分大部分藍綠委員仍然待在議場內。