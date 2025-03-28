體恤議事人員　藍綠周五院會提早鳴金收兵

藍綠“立委”齊聚議場中互相喊口號。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月28日電（記者 俞敦平）“立法院”28日原定進行施政總質詢及備詢，卻因民進黨“立委”連續第三次院會霸佔主席台，導致會議無法進行。這場衝突源於本週二國民黨“立委”突襲通過兩項公投案二讀，讓綠營吃了虧，促使民進黨改變策略，堅守會場阻撓議事錄確認。至下午六點，“行政院”官員離場後，藍綠“立委”仍持續對峙，原本認為雙方會僵持至午夜，但可能由於是雙方體恤議事人員的辛勞，因此提前於晚間六點四十分左右鳴金收兵，一起集合在議場中間高喊口號後解散。綠委喊“大罷免護民主”，藍委則舉牌迎“八位新同學”嘲諷今天剛進入罷免二階段的八位綠委，後續發展得等待下週二院會。



“立法院”近期因公投案爭議不斷，藍綠陣營衝突日益加劇。28日院會原計劃進行施政總質詢及備詢，但民進黨“立委”再度占據主席台，使會議無法順利進行，這已是連續第三次議事受阻。本週二，一度攻占主席台的綠委在傍晚六點提前離場，卻未料國民黨“立委”趁綠委離場後突襲進場，成功將兩項公投案逕付二讀，讓綠營措手不及。這次，民進黨“立委”顯然吸取教訓，調整策略，決心堅守會場，避免議事錄確認再度被藍營得逞。當天到了下午六點，“行政院”官員陸續離開，但民進黨“立委”未如上週般退場，繼續留在座位上與藍營對峙，場面僵持不下。



到了大約六點四十分左右，藍綠“立委”似乎達成某種默契，決定提前鳴金收兵。猜測可能是雙方可能都體諒議事人員，不願讓他們在週五加班至深夜。隨後，藍綠“立委”齊聚議場中間，各自喊起口號。綠委高聲喊著“大罷免大成功，大罷免護民主”；藍委則相對低調，舉著當天剛通過一階段連署罷免的八位綠委牌子，喊道“歡迎八位新同學”。藍委陸續離場後，綠委開始拆除他們“精心布置”的議場。



期間，綠委莊瑞雄對藍委陳玉珍喊話，“不是說要撐到12點，怎麼要跑了？”陳玉珍聞言轉身回擊，“我來奉陪！”雙方嗆聲增添幾分火藥味。收拾完畢後，八名今天剛被通過一階段罷免連署的綠委特別聚在議場中間合照，氣氛歡樂，還喊著“惡霸惡霸我不怕”和“大罷免護民主”的口號。幾位未被列入罷免名單的綠委試圖亂入合照，卻被八人笑著趕走。拍照時，除了幾位受託幫忙的綠委外，唯一留下的藍委陳玉珍也擠進人群，幫八位綠委拍照，場面顯得格外逗趣。



議事人員隨後進入會場收拾垃圾，藍綠“立委”也陸續離開，當日議事僵局暫告一段落。後續發展還需等到下週二院會才能明朗。

