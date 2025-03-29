鍾錦明：陸配現在人人自危　很擔心孩子

中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）“台灣社會對陸配的氛圍，感覺一夕之間回到20多年前。”中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明接受中評社訪問感嘆道，台灣有38萬名陸配，不少陸配姐妹在夜市擺攤、開餐廳做生意，在台灣這塊土地打拚，也至少有20萬到30萬名陸配子女，政府大力處分陸配網紅亞亞，是不是應該認真考慮台灣社會對陸配群體的仇恨值會被挑起來？陸配現在人人自危，害怕被查水表。



鍾錦明認為，兩岸關係不好，其實最憂心的是這些兩岸婚姻的當事人，一邊是娘家、一邊是婆家，哪個陸配會喜歡兩岸問題訴諸武力？



陸配網紅“亞亞”、“小微”、“恩綺”涉武統言論，日前遭“內政部移民署”廢止依親居留許可，亞亞在25日晚上離台返陸，小微、恩綺則被要求限期31日前離境。



1971年生的鍾錦明從事家族西點麵包事業，1998年迎娶大陸籍姑娘麥韋唐。當年陸配尚無法納健保，也無工作權，鍾錦明深感陸配受到不公平待遇，加入1997年就創立的“中華兩岸婚姻協調促進會”（婚促會），目前擔任會長。婚促會在2000至2008年頻繁在街頭替陸配爭取權益，在台北、台中、高雄與花蓮都有會所，目前累計會員約3000人。



兩岸婚促會位於台北市萬華區南機場夜市附近，一處老舊“國宅”社區的地下室，簡單地掛著婚促會、“兩岸一家親，同為圓夢人”的招牌，牆上掛滿數十年來為陸配家庭在街頭爭取權益、舉辦餐會、參訪大陸的照片。



鍾錦明接受中評社訪問表示，陸配網紅亞亞事件，其實若有發展組織有重大危害之虞，政府要大力處分沒問題，但若只是在抖音上拍影片，政府或許也要考量到比例原則，行政處分可以撤銷居留許可，也可以不撤銷，特別是考量到亞亞還有3個未成年孩子，先予以警告，類似留校察看，不改善再予以重罰，否則一上來就直接驅離，引發的社會問題不是衹有這個陸配家庭而已。

