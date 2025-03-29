中評關注：綠為催大罷免　民眾籠罩恐慌

民進黨為了大罷免，一再激化對立。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月29日電（記者 黃筱筠）民進黨為催化大罷免，力推第二階段連署，激化對立，幾乎已經全部動起來。從賴清德宣布“抗中17項措施”後，“立法院”黨團總召柯建銘帶領綠委衝議事，幾乎每次記者會都不忘高喊大罷免。陸配“亞亞”被撤銷居留，遣返回大陸，再到北一女高中老師區桂芝接受陸媒訪問被校方約談等事件，整個台灣因為催化大罷免，讓民眾籠罩在恐慌氛圍。



為了不讓第二階段罷免連署出現冷靜期，民進黨從上到下都非常賣力。除了直接宣布民代服務處轉為罷免連署站，替罷免民團收連署書外，昨天更舉行返鄉記者會，呼籲年輕學子在清明連假返鄉進行罷免連署。



民進黨團方面，在總召柯建銘帶領之下，幾乎每天都是甲級動員，連英系中常委、“立委”王世堅都直接在中常會跟黨主席賴清德反映，不需要一小時簽到一次，未免太不信任黨團成員。柯建銘還帶領黨團成員用封條封住“國會”，已經接連三天讓“行政院長”卓榮泰無法上台進行施政報告並備質詢，等於是執政黨自己杯葛自己的“行政院長”上台備詢。柯還一再對韓國瑜、傅崐萁、黃國昌嗆聲要單挑，甚至人身攻擊的話語每天罵，就為了激化朝野對立，衝高大罷免。



相對罷免國民黨“立委”第一階段成案，“中選會”很快就公布，針對罷免綠委補件的結果，一直到昨天才公布，有8位綠委第一階段連署達門檻。國民黨“立院”黨團提出的反廢死與反戒嚴兩項公投案，“中選會”對於2公投案是否符合重大政策的“創制”或“復決”的定義，仍待社會集思廣益。“中選會”的意思，像是在刁難兩公投案成案。



而最大的恐慌來自於民進黨執政，最近一連串的“抗中”動作。陸配“亞亞”涉及武統言論，直接被撤銷居留驅離，讓“亞亞”與3個小孩分隔兩地生活。北一女老師區桂芝接受央視採訪，提到對於賴清德所說中國大陸是“境外敵對勢力”的看法，卻遭到校方約談，就算北一女、台北市教育局認為沒有違反教育中立，但陸委會與“教育部”的看法卻不是如此。



陸委會認為，這是“配合中共黨媒對台統戰”，大多數的民眾不會認同。“教育部”認為，如果有違反規定，也有相關法令會依法懲戒，這部分來自地方教育局，應該依法行政。現在就看北市教育局與北一女中能否抵擋上面壓力。