8綠委罷免案進二階連署　趙少康喊話國民黨

趙少康。(中評社 資料照) 中評社台北3月28日電／大罷免潮，“中選會”28日表示，截至今日以前，有2件“立委”罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件“立委”罷免案已審核過了一階，可進入二階連署，目前共計43件“立委”罷免案已進入或可進入二階連署。國民黨議員凌濤曾爆料，經補件後，罷團將有“8綠委”罷免案可通過一階，包括吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、張宏陸。資深媒體人趙少康表示，二階連署會困難很多，國民黨應該動員所有民代，提供服務處跟能用的據點收取連署書，他也會當他們的後盾。



趙少康28日在臉書表示，反制民進黨莫名其妙的大罷免，國民黨當然不能坐以待斃，“中選會”拖到今日才釋放消息，有8件民進黨“立委”罷免案進入二階連署。這8個通過一階連署的是台北市吳思瑤、吳沛憶，新北市蘇巧慧、張宏陸，台中市蔡其昌、何欣純，還有原住民“立委”陳瑩、伍麗華。



趙少康接著指出，國民黨完全是被動發起罷免，始作俑者當然是民進黨，選輸了就翻桌，創世界先例，國民黨以戰止戰、以罷抗罷，也是無可奈何的事，衹有這樣才能殺殺民進黨的囂張銳氣。在缺乏資源下，完成罷免綠委的第一階段連署很不容易，青年團體靠自己的力量邊做邊學，承受極大壓力，雖然有各種波折，還是過了第一關，大家應該給他們鼓勵跟支持。



趙少康點出，第二階段連署困難很多，需要10%的選民參與，國民黨應該動員所有民代，提供服務處跟能用的據點收取連署書，不能讓他們扛下所有壓力，他也會盡自己力量，為他們宣講、催票，當他們的後盾。



趙少康認為，賴清德即使是“少數總統”，民進黨在“立法院”席次沒過半，還是恣意妄為、野蠻鴨霸，沒收死刑、箝制言論、司法不公、媚美失“國格”……，他們無法“修憲”罷免賴清德，也罷不掉不分區的柯建銘，那就必須團結所有力量，罷免他們的分身吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華，告訴賴清德，人民不要打仗，不要戒嚴，不要廢死，要的是百分之百的言論自由，以及和平安定的生活。