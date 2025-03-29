高雄北京特色周開幕　盼交流增進兩岸情誼

“2025高雄‧北京特色周”29日、30日連續兩天在高雄登場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月29日電（記者 蔣繼平）邁入第14年由兩岸共同主辦的“高雄‧北京特色周”，29日起連續兩天在高雄登場舉行，本次是在疫情後首次有北京的文化藝術專家現場面對面交流，開幕式雙方均帶來精彩表演，到場參與的300位高雄鄉親拍手叫好、氣氛熱烈。中華海峽兩岸企業協會理事長黃貴民致詞表示，盼持續透過兩岸文化交流增進兩岸人民的情感連結。



“2025高雄‧北京特色周”29日、30日連續兩天在高雄登場，活動在高雄聯上大飯店5樓國際廳舉辦，29日開幕式下午3時至5時熱鬧展開，共有300位高雄鄉親到場參與。據瞭解，北京方也來了近20位專業的文化藝術表演者進行現場交流，29日以開幕式的表演為主，30日則是燕京八絕景泰藍等專家與高雄民眾進行教學互動。



本次活動主辦單位為：北京市東城區華風藝術團、北京市石景山區文促會、中華海峽兩岸企業交流協會、高雄市體育總會槌球委員會。協辦單位有：北京燕京八絕博物館、高雄市觀護協會、新上社區發展協會。



中華兩岸企業協會理事長黃貴民、前理事長陳堂立，高雄大學創校校長王仁宏、中國國民黨中常委孫健萍、孫文南院院長汪明生、餐飲產業工會創會長林登春、南台灣交響樂團團長蔡淑媛等人到場。另外，綠委許智傑服務處、國民黨籍高雄市議員黃柏霖、蔡金晏服務處，均派代表到場支持。



黃貴民上台致詞表示，高雄北京特色周從2011年起成為兩岸文化交流文化品牌，透過聯誼活動，高雄北京兩邊的文化界持續深交文化，持續兩岸民間友誼，今年剛好邁入第14個年頭，活動延續過往成功經驗，進一步推動雙方在文化、人文等全面的合作與理解，增進兩岸人民情感連結。



黃貴民介紹，本次從北京來了頂尖的文化藝術專家、京劇、崑曲以及說唱藝術表演團體、非物質文化遺產，包括燕京八絕景泰藍等各自領域的專家，具有相當高的水平，為活動注入藝術性與文化深度。高雄海洋首都也邀請專業歌者、原住民舞蹈、青少年舞蹈熱情演出，並介紹300多年歷史的皮影戲，讓活動文化交流氣氛更好更熱烈。



開幕活動全長兩小時，先回顧2011年到2024年歷屆活動影片、播放北京旅遊影片、《故宮以東》短片揭開序幕，再陸續登場由北京方帶來的琵琶獨奏《青花瓷》、崑劇《貨郎旦‧女彈》、相聲機智問答、京劇貴妃醉酒。高雄方有青年熱舞及樹德科大表演系演出的幻夢啟航曲、原住民舞蹈、街頭藝人氣球秀、台灣皮影戲、男女二重唱《那魯灣情歌》等。



今年活動場地原本一開始要在高雄市岡山槌球場舉辦，但臨時受到來自官方的壓力，場地不提供出借，活動前四天緊急更改到左營區的聯上大飯店舉辦，活動也被要求不得接受媒體訪問等限制，因此主辦單位較為低調不再另外受訪，但仍歡迎有興趣的媒體與民眾到場觀賞表演活動。