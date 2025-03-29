中評鏡頭：高雄北京特色周　表演交流獲好評

“2025高雄‧北京特色周”開幕式，高雄鄉親把握機會與北京京劇院國家一級演員胡文閣合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月29日電（記者 蔣繼平）“高雄‧北京特色周”29日起連續兩天在高雄登場舉行，也是疫情後首次有來自北京的專業文化藝術人士到場，吸引300位高雄鄉親到場參加。開幕式透過北京方帶來的琵琶獨奏、崑劇、京劇，讓高雄鄉親看得目不轉睛，大喊過癮。且京劇貴妃醉酒還是北京京劇院國家一級演員胡文閣所演出，粉絲也擠在門口央求合照造成轟動。



“2025高雄‧北京特色周”29日、30日連續兩天在高雄登場，活動在高雄聯上大飯店5樓國際廳舉辦，29日開幕式下午3時至5時熱鬧展開，共有300位高雄鄉親到場參與。據瞭解，北京方也來了近20位專業的文化藝術表演者進行現場交流，29日以開幕式的表演為主，30日則是燕京八絕景泰藍等專家與高雄民眾進行教學互動。



29日開幕式回顧了2011年到2024年歷屆活動影片，“高雄‧北京特色周”已邁入14個年頭，累積許多感動回憶。由於前幾年碰上新冠疫情因素，僅透過視訊方式來交流，睽違6年後，今年終於是疫情後有來自北京的文化藝術專業人士來到高雄進行現場演出，帶來許多精彩表演，也讓台下觀眾看得目不轉睛。



開場由北京方帶來的琵琶獨奏《青花瓷》，透過這首走紅兩岸的流行歌曲，用中國式的曲風、傳統戲曲的風格，讓人想起歌詞“天青色等煙雨，而我在等你，炊煙嫋嫋升起，隔江千萬里”，帶出睽違6年的思念與好不容易相聚的感動。崑劇《貨郎旦.女彈》與京劇貴妃醉酒，精湛的表演也是讓台下觀眾聽得十分陶醉。相聲帶來的機智問答橋段，也讓觀眾積極搶答，創造許多有趣的互動。



值得一提的是，京劇貴妃醉酒是由北京京劇院國家一級演員胡文閣所演出，作為壓軸且從門口入場讓在場觀眾又驚又喜，會後還聚集許多粉絲擠在門口爭先央求合照，造成不小的回響。



高雄方有青年熱舞及樹德科大表演系演出的幻夢啟航曲，也讓到場人士感受到年輕的熱情與活力，高雄市原住民沙伊梓韌協會帶來的舞蹈也充分展現原民的特色，街頭藝人廖昱閔帶來的氣球秀結合舞蹈展現創新與技巧，由皮影戲老師莊財富演示不同角色人偶的動作與台詞，讓人瞭解傳統技藝的特色。