高雄北京特色周掀波　與會人士力挺兩岸交流

國民黨中常委孫健萍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月29日電（記者 蔣繼平）“2025高雄‧北京特色周”29日起連續兩天在高雄登場舉行，也是疫情後首次有來自北京的專業文化藝術人士到場，吸引300位高雄鄉親到場參加。但舉辦前夕遭施壓導致臨時換場地，讓主辦單位壓力很大。出席開幕式的中國國民黨中常委孫健萍、孫文南院院長汪明生、餐飲產業工會創會長林登春對此都表達力挺兩岸交流，也呼籲兩岸持續交流才可緩和氣氛避免誤解。



“高雄‧北京特色周”今年活動場地原本一開始要在高雄市岡山槌球場舉辦，但臨時受到來自官方的壓力，場地不提供出借，活動前四天緊急更改到左營區的聯上大飯店舉辦，活動也被要求不得接受媒體訪問等限制，因此主辦單位較為低調不再另外受訪，但仍歡迎有興趣的媒體與民眾到場觀賞表演活動。



國民黨中常委孫健萍受訪時表示，有關現在的兩岸交流，被執政的民進黨政府設加的種種交流障礙，他認為是沒有必要的，衹有兩岸更緊密的文化藝術、教育的交流，才能夠化解兩岸雙方的誤會，讓兩岸的關係不再這麼緊繃，這對兩岸的企業乃至民眾都是正向的。



孫健萍表示，自從“賴17條”端出之後，這種綠色恐怖，對台灣的民主其實是非常大的戕害，所以站在守護台灣民主、站在捍衛人民的基本權利，今天明知道兩岸交流遭受到打壓，還是很樂意地站出來，希望有更多的文化藝術交流，讓兩岸走向形式上的和緩。



孫文南院院長汪明生受訪時表示，兩岸除了文化藝術交流之外，他也希望辦一些論壇，提高一些層次去與大陸對接，譬如除了台北有雙城論壇，他認為高雄也可以有“雙雄論壇”，高雄與北京雄安對接，但並不容易就是了，他近幾年也持續推南南合作，讓這些群眾基礎有比較高層次合作。



汪明生也說，大部分人要的是發展，談統獨是少部分人的事，大部分民眾會關心的是高雄要與海外的城市對接，也希望兩岸合作交流慢慢步上軌道。他認為都是裡子與面子之爭，台灣為了假的面子，爭所謂的主權與尊嚴，結果丟掉太多裡子，這樣真的划算嗎？對於兩岸交流限縮，他表達相當不認同。



餐飲產業工會創會長林登春受訪時表示，其實做餐飲的都知道，台菜都是從大陸來的，他認為兩岸持續交流是比較好。至於這次被打壓臨時換場地，他說得知後並不覺得無奈，反正活動順利舉行比較重要，而且弄到主辦單位都怕怕不敢受訪，他強調“不偷不搶，有什麼好怕的。”他也說“因為兩岸交流重要，他今天因此排開其他行程趕過來參加開幕。”



“2025高雄‧北京特色周”29日、30日連續兩天在高雄登場，活動在高雄聯上大飯店5樓國際廳舉辦，29日開幕式下午3時至5時熱鬧展開，共有300位高雄鄉親到場參與。據瞭解，北京方也來了近20位專業的文化藝術表演者進行現場交流，29日以開幕式的表演為主，30日則是燕京八絕景泰藍等專家與高雄民眾進行教學互動。



本次活動主辦單位為：北京市東城區華風藝術團、北京市石景山區文促會、中華海峽兩岸企業交流協會、高雄市體育總會槌球委員會。協辦單位有：北京燕京八絕博物館、高雄市觀護協會、新上社區發展協會。



中華兩岸企業協會理事長黃貴民、前理事長陳堂立，高雄大學創校校長王仁宏、國民黨中常委孫健萍、孫文南院院長汪明生、餐飲產業工會創會長林登春、南台灣交響樂團團長蔡淑媛等人到場。另外，綠委許智傑服務處、國民黨籍高雄市議員黃柏霖、蔡金晏服務處，均派代表到場支持。