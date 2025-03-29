藍營桃園反惡罷首場　大咖齊聚力挺6藍委

國民黨今日舉辦首場桃園反惡罷政策說明會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月29日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免，桃園6席藍委罷免案第一階段連署都已通過，中國國民黨今日舉辦首場桃園反惡罷政策說明會，藍營大咖齊聚宣講，積極力挺桃園6席藍委，大家同聲呼籲藍營支持者第二階段不要參與連署，但若進入第三階段罷免同票，一定要站出來投下反對票，這樣才能阻止民進黨的惡罷行動。



國民黨今日在桃園市楊梅區舉辦“還錢於民”政策說明會，包括國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、藍委謝龍介、涂權吉、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、許宇甄、國民黨籍桃園市議員凌濤、詹江村、黃敬平、周玉琴、徐其萬和國民黨籍新北市議員柳采葳等人都到場出席。



朱立倫表示，民進黨過去罷免國民黨籍基隆市長謝國樑的時候，抹紅謝是“中共代言人”，還稱只要謝繼續當市長，中共就會從基隆港上岸，但有嗎？現在民進黨又用同樣手法來抹紅桃園6席藍委，但他想強調的是，最愛台灣和“中華民國”的就是國民黨，國民黨為了保護“中華民國”必須反對“台獨”，如果大家愛台灣就不能讓民進黨搞垮“中華民國”。



張善政指出，桃園過去統籌分配款幾乎每年都是六都倒數第一或第二名，但桃園6席藍委成功幫桃園每年多增取到新台幣259億元的預算，讓桃園的建設可以更加快速，所以桃園6席藍委都是寶，一個都不能少，他今天特別穿上中華棒球隊的外套，就是希望大家都能夠像支持中華棒球隊一樣來支持桃園6席藍委。



謝龍介指出，在野黨在“立法院”只不過刪了約3%的總預算，但過去從2020年到2024年超收的稅金就高達1兆3千4百億元，現在用剩的還有1兆7百億元，而去年又超收近5千3百億元，政府除了總預算外，還有額外的1兆6千億元可以用，所以還好有在野黨極力爭取，未來才能把多超收的稅金還錢於民。



涂權吉表示，民進黨所發動的大罷免是讓台灣邁向獨裁與戒嚴的最後一哩路，現在民進黨掌握了“行政院”、“司法院”、“考試院”和“監察院”，只剩下“立法院”是在野黨可以控制的範圍，所以如果讓民進黨的大罷免得逞，未來“立法院”將變成一言堂，完全失去制衡能力，接下來民進黨就會為所欲為、無法無天，所以大家一定要團結度過這次的大罷免。



邱奕勝表示，現在大家都希望兩岸和平，該如何創造雙贏？但民進黨卻為了自己的政治利益不斷去製造紛爭，而台積電到美國去將帶來的骨牌效應，民進黨也沒告訴大家未來還有什麼產業可以替代。民進黨現在什麼事都不做，整天只想在該怎麼罷免掉國民黨的“立委”，為了就是讓民進黨能夠一黨獨大、胡作非為，所以大家一定要站出來反惡罷。



值得注意的是，國民黨在桃園首場反惡罷政策說明會，就選在被外界視為最危險的桃園市第二選區，因該選區“立委”涂權吉在2024“立委”選舉僅以1229票險勝，而藍營桃園其他5選區的藍委也展現團結氣勢，全都出席力挺涂權吉，未來也將在桃園其他5選區各自舉辦反惡罷活動，希望透過藍營大咖宣講與地方團結氣勢，全力保住桃園6席藍委。