趙少康：綠只會騙　恐懼氣氛在台灣上空盤旋

中廣董事長趙少康今日到桃園市為藍營反惡罷宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月29日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免，桃園6席藍委罷免案第一階段連署都已通過，中國國民黨今日舉辦首場桃園反惡罷政策說明會，中廣董事長趙少康宣講時表示，民進黨只會騙，賴清德僅獲得4成民意卻不懂得謙虛，他見證過多次政黨輪替，從來沒有像現在這麼憂慮過，因為現在恐懼的氣氛已經在台灣上空盤旋。



國民黨今日在桃園市楊梅區舉辦“還錢於民”政策說明會，包括國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、藍委謝龍介、涂權吉、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、許宇甄、國民黨籍桃園市議員凌濤、詹江村、黃敬平、周玉琴、徐其萬和國民黨籍新北市議員柳采葳等人都到場出席。



趙少康指出，民進黨真的是一個騙人的黨，現在什麼都要騙，民進黨說廢核不漲電價，但電價卻一直漲，政府明明已經補貼給台電新台幣3千億元了，但電費卻還是要漲，原本說4月要漲，現在又故意要延後到10月再漲價，為了就是要拖過大罷免的投票時間。



趙少康說，民進黨現在又騙大家兩岸不會打戰，但為何當兵要從4個月變1年？未來役期還有可能會恢復到2年，就連替代役都要擴大教召，甚至連女生都可能要去當兵，彷彿一切都是在為“城鎮戰”做準備，但所謂的“城鎮戰”就是戰到最後一兵一卒，大家希望台灣變成這樣嗎？如果不打仗為何要把台灣搞成這樣子呢？



他提到，很多人說“今日烏克蘭是明日台灣”，但烏克蘭的面積是台灣的16倍大，俄烏戰爭後烏克蘭已經有1100萬的難民，其中有600萬難民逃到國外去，但台灣能逃到哪裡去？恐怕到時大家都只能去跳海了。以哈戰爭也已造成哈馬斯至少死了5萬人，可見戰爭有多可怕，所以大家當然都希望能和平。



趙少康強調，賴清德只獲得4成選票的支持，本來應該要謙虛，但賴清德現在有謙虛嗎？現在還說大陸是“境外敵對勢力”，那就幾乎等同是宣戰了。過去台灣歷經政黨輪替過好幾次，他從來沒有像現在這麼憂慮過，因為他擔心兩岸的情勢與台灣的言論自由，現在恐懼的氣氛已經在台灣上空盤旋。



趙少康認為，2024大選的時候，因為藍白分裂，所以才讓賴清德當選，他認為全台灣現在最後悔讓賴清德當選的人就是台灣民眾黨前主席柯文哲，他現在被關在台北看守所每天午夜夢迴，應該都很後悔當初為什麼不藍白合？當初若藍白合，柯文哲現在也不會有事。

