拼了！黃國昌憂柯血尿與2百小草北所靜坐

黃國昌在台北看守所外，與逾2百小草靜坐抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案、京華城圖利案遭羈押禁見，近日健康出狀況，民眾黨主席黃國昌29日上午請柯文哲委任律師確認是否准許戒護就醫，但台北看守所卻回覆，這2天沒有醫師，要等到31日，引爆黃怒火。黃傍晚5點開始持續在北所外靜坐，面前放著大幅“給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？”的白色布條，要求北所給回應，否則將不離開。



黃國昌矢言，已遞件申請自費就醫，請醫師進去替柯文哲看病，若北所無回應，他將持續在北所外靜坐不離開。據指出，民眾黨30日下午將在新竹市舉辦宣講，與民進黨對抗到底，但若北所持續無回應，黃國昌將堅持靜坐不會下去新竹，但將以連線的方式參與。



北所外29日晚上9點，逾200位支持者、小草頂著14度低溫、毛毛細雨的冷天集結，高喊“拒絕綠色威權，還我司法公正”、“放人”等口號，包括民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、長期挺柯網紅“館長”陳之漢等人到場。黃國昌也在地上放著大幅“給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？”的白色布條，讓到場力挺的小草一一簽名。



黃國昌表示，他擔心柯文哲血尿與腎結石，因此比照司法官學院院長吳巡龍2012年任檢察官時到“最高法院”靜坐抗議，並非在禁制區的北所集會，因此沒有集遊法適用的問題。爭取保外就醫，就算無法達成，他已要求柯文哲的律師聯繫北所確認，是否讓柯文哲戒護就醫，最起碼也能依法自費延請台大醫學院名譽教授謝炎堯進入所內，診治柯文哲的健康。



另外，黃國昌也向現場的小草喊話，今天晚上不要留下來，回家睡覺，把身體養好，這不是一天兩天的事情，我們會為這個目標戰鬥下去。



北所則回應，北所收件後，將依照羈押法第55條、監獄及看守所收容人自費延醫診治實施辦法第3條辦理。北所稍早也發布文字說明，柯文哲28日下午回診，專科醫師追蹤病情顯示症狀已獲改善，並未不適。今天下午自主從事簡易復合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現實狀態不符合醫囑及收容人緊急戒送急診標準。