黃國昌靜坐拚柯就醫　北所讓步派員戒護外醫

黃國昌在台北看守所外，與逾2百小草靜坐抗議。（中評社 資料照） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案、京華城圖利案遭羈押禁見，近日健康出狀況，民眾黨主席黃國昌29日傍晚5點突然在北所外靜坐，要求北所讓柯文哲就醫，否則就不離開，期間有逾200小草陸續到場。北所則在晚上發聲明表示，晚上9點55分已派員戒護外醫，另有關自費延醫申請，將在柯文哲外醫後最新健康情形，審酌回覆。



台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案、京華城圖利案遭羈押禁見，近日健康出狀況，民眾黨主席黃國昌29日上午請柯文哲委任律師確認是否准許戒護就醫，但台北看守所卻回覆，這2天沒有醫師，要等到31日，引爆黃怒火。黃傍晚5點開始持續在北所外靜坐，面前放著大幅“給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？”的白色布條，要求北所讓柯文哲就醫，否則將不離開。



對此，北所在晚上表示，29日晚上6點40分接獲柯文哲反應身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，但因屬健康高風險個案，在晚上9點55分派員戒護前往“衛福部”台北醫院外醫。



北所重申，從未拒絕讓特定被告就醫，惟任何被告外醫，均與戒護同仁共同面臨高度不確定風險，為保障羈押安全及公正，雖受外界鉅大壓力，仍歉難於事先貿然回應，尚祈各界見諒。



至於黃國昌代柯文哲遞送的自費延醫申請，北所指出，將儘速依規定審核，會將柯文哲今晚外醫後的最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。