民眾黨新竹宣講挺柯文哲清白

民眾黨發言人吳怡萱期盼能有更多新竹鄉親站出來力挺柯文哲的清白。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在台灣民眾黨前主席柯文哲的老家新竹市舉辦全民問政宣講活動，現場擺放約500張板櫈，但因天候不佳，考驗動員能量。民眾黨發言人吳怡萱告訴中評社，希望在柯文哲老家新竹市的鄉親都能站出來力挺柯文哲的清白，不能讓民進黨再到處造謠，傳遞真相。



民眾黨今日在新竹市天公壇公園舉辦“人民要當家”全民問政宣講活動，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民進黨籍新竹市代理市長邱臣遠、藍委謝龍介和鄭正鈐、白委黃珊珊和陳昭姿、民眾黨及新竹市議員李國璋和新竹縣議員林碩彥都將到場輪流上台宣講。



活動預計在下午2時開始，現場擺放約500張板櫈。民眾黨發言人吳怡萱向中評社表示，民眾黨今天來到柯文哲的老家新竹市舉辦全民問政說明會，希望能繼續聲援柯文哲，期盼能有更多新竹鄉親站出來力挺柯文哲的清白。



吳怡萱強調，民進黨現在挾著政府的行政資源在搞大罷免的全台各地宣講，但實際上就是在批鬥在野黨和到處造謠，民進黨以這種行政不中立的方式，由“行政院長”卓榮泰帶頭在台上和人民做錯誤的認知作戰，所以民眾黨才會舉辦全民問政說明會，就是希望真相被傳遞。

