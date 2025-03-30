綠軍新竹市搞雙罷　藍白合挺高虹安、鄭正鈐

國民黨新竹市議會黨團今日大集結力挺高虹安、鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在台灣民眾黨前主席柯文哲的老家新竹市舉辦全民問政宣講，活動在下午2時開始，現場湧入約600名支持者到場，儘管現場下雨也不受影響，國民黨新竹市議會黨團全體集結上台在雨中力挺停職中的新竹市長高虹安和藍委鄭正鈐。



民眾黨今日在新竹市天公壇公園舉辦“人民要當家”全民問政宣講，除了白營大咖到場輪流開講，包括藍委謝龍介和鄭正鈐、國民黨籍新竹市議會議長許修睿、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨籍新竹市議員鍾淑英、段孝芳、黃美慧、許美惠、黃文政、吳旭豐和無黨籍新竹市議員林慈愛和鄭慶欽等人都到場。



謝龍介表示，他預估新竹市第二階段連署應該很容易會過關，所以大家都要做好第三階段罷免選舉的準備，因為民進黨現在包括府院黨都全力推動罷免，尤其新竹市罷免是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在操盤，所以到時大家一定要站出來投下不同意罷免的選票，才能擋下民進黨這樣的惡質罷免。



鄭正鈐指出，全台大罷免就衹有新竹市是雙罷，民進黨選輸不甘願就翻桌，罷免是仇恨動員，罷免完全破壞台灣的民主政治文化，他呼籲所有新竹市民都要站出來投下不同意罷免的選票，大家一定要還給努力工作的高虹安和鄭正鈐一個公道。



許修睿說，柯建銘是新竹人，所以新竹市就是柯建銘的地盤，全台大罷免的主戰場更會在新竹市，而高虹安從2022年參選新竹市長後就受到許多不公平的待遇，所有的砲火都集中在高虹安身上，高虹安從參選、上任至今沒有過過一天好日子，但今天所有國民黨籍新竹市議員都站出來了，就是要力挺高虹安和鄭正鈐。