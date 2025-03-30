新竹藍白反罷　高虹安：我若被罷將出大事

停職中的新竹市長高虹安今日出席民眾黨在新竹市舉辦的宣講活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在前主席柯文哲的老家新竹市舉辦全民問政宣講，湧入約600名支持者到場力挺，停職中的新竹市長高虹安也現身站上舞台宣講，她哽咽感謝，也提醒市民，若市長罷免成功，未來將由民進黨政府指定市長，後果難料，呼籲全民一定要站出來反罷免。



民進黨這次在新竹市發起“雙罷”，罷免國民黨“立委”鄭正鈐和已退出台灣民眾黨、目前停職中的新竹市長高虹安。藍白今日合力開講也為前台灣民眾黨主席柯文哲送暖。



高虹安被控在2020年擔任“立委”期間詐領“立法院”公費助理，一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，停職後市長職務由副市長邱臣遠代理。



民眾黨今日在新竹市天公壇公園舉辦“人民要當家”全民問政宣講，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民進黨籍新竹市代理市長邱臣遠、藍委謝龍介和鄭正鈐、白委黃珊珊和陳昭姿、民眾黨政策會執行長賴香伶都輪流上台開講。



高虹安上台致詞時表示，她已經很久沒在公開場合的大舞台上和大家說說話，但這一次在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的號召下，發動全台大罷免，尤其是新竹市包括她和鄭正鈐都被當成罷免的標的，她雖然沒有準備像“行政院長”卓榮泰那麼大隻的光劍和柯建銘的多功能拐杖，但是她有坐在台下的大家。



高虹安指出，雖然現場人那麼多，但大家的表情、手勢和手舉的字牌她都看得到，感謝大家在大風大雨的時候還來到新竹市天公壇公園到場力挺。她記得2022年是她這輩子首次投入民選市長的選舉，當時受到民進黨全黨上下鋪天蓋地的抹黑與攻擊，她記得選前黃金周，大家也是大風大雨下聚集在新竹市天公壇，最後讓她順利當選新竹市長。



她說，從事公共領域與政治這條路從來不是一件輕鬆的事，但是不論有多大的風雨，一路走來她仍然撐到了今天。她記得柯文哲曾說過一句話“當別人想打擊你的時候，你好好的活著，堅強的為自己的目標邁進，這就是對他們最好的報復”，所以她要謝謝現場有那麼多人站出來陪在野黨打這麼重要的一戰。