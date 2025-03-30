北京特色周放閃　燕京八絕讓高雄民眾驚嘆

翁派京劇臉譜第三代代表性傳承人楊強指導民眾化京劇臉譜，大人小孩都喜歡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月30日電（記者 蔣繼平）邁入第14年，由兩岸共同主辦的“高雄‧北京特色周”，暌違6年後終於再有北京團隊來台展演，會場也設攤介紹“燕京八絕”，並由8位北京非遺項目傳承人與高雄民眾互動介紹，現場的互動環節，如宮廷藝術才有的雕漆技藝與景泰藍，都讓高雄民眾感到驚艷，還有老少咸宜的畫京劇臉譜體驗、讓民眾愛不釋手的手作漆扇都受到歡迎，攤位人潮絡繹不絕。



“2025高雄‧北京特色周”29日、30日在高雄登場舉行，也是疫情後首次有來自北京的18位專業文化藝術人士來到現場進行展演，活動連續兩天湧入近千人入場，29日為開幕式、30日除了上、下午各一場展演之外、主要藉由一整天的活動讓高雄民眾與“燕京八绝”攤位進行體驗互動。



所謂“燕京八絕”，包含金漆鑲嵌、花絲鑲嵌、景泰藍、牙雕、玉雕、雕漆、京繡、宮毯八大手工絕技。它們充分汲取了各地、各民族民間工藝的精華，開創了中華傳統工藝新的高峰。如今，這八項絕技都已被列入國家級非物質文化遺產名錄。



本次從北京來台的“燕京八絕”專業人士包含：北京泥彩塑藝術第四代傳人雙彥、京式旗袍傳統製作技藝代表性傳承人張鳳蘭、翁派京劇臉譜第三代代表性傳承人楊強、吉兔坊兔兒爺製作技藝傳承人方芳、非遺項目景泰藍代表性傳承人張旭、非遺項目雕漆技藝傳承人劉博聞、非遺項目金漆鑲嵌髹飾技藝代表性傳承人柏群、非遺項目景泰藍技藝傳承人徐加翠。



30日活動吸引不少民眾入場觀賞表演，許多大人帶著小孩來體驗，會場的“北京泥彩塑藝術”、“翁派京劇臉譜”都有安排作畫體驗，高雄民眾拿起水彩筆沾上國畫顏料，畫著齊天大聖孫悟空的京劇臉譜，還有老北京民間的傳統玩具兔兒爺，坐著提筆一畫就是半小時以上功夫，大人小孩都很專注，就怕不小心畫錯。



攤位上也有準備近期很夯的“漆扇”讓高雄民眾體驗，非遺漆扇成為一門古老而精美的工藝，現在被年輕人追捧，製作過程簡單，將調製好的色漆滴入水中，用竹籤隨意描繪，再將白色紙扇慢慢沒入水中後，再迅速拉起，就創造出獨一無二的漆扇作品，扇子雙面色彩穿插交錯隨機，讓現場許多太太小姐們都愛翻了。



“雕漆技藝”也是令人驚豔，需要上300層的樹漆再雕，且古代是宮廷才有的藝術品，“做錯了可是要殺頭的”，也讓民眾聽了驚訝不已，現場則是準備半成品徽章，讓民眾動手拋光上油作體驗。“景泰藍”則是介紹在瓷器上沾上銅絲設計圖案，再塗上琺瑯料，經反覆燒製出現足夠厚度的結晶層後再打磨，都是宮廷藝術。



活動主辦單位為：北京市東城區華風藝術團、北京市石景山區文促會、中華海峽兩岸企業交流協會、高雄市體育總會槌球委員會。協辦單位有：北京燕京八絕博物館、高雄市觀護協會、新上社區發展協會。



受到近期兩岸緊縮、氛圍較不好的大環境影響，“2025高雄‧北京特色周”舉辦前夕遭到台官方關切，導致臨時更改場地風波，但活動最終仍順利舉辦，但得遵守“要低調、不受訪、不另外安排行程”等原則進行，因此活動雖開放拍攝、但均不另外受訪，北京展演團隊也僅在台停留兩天，活動結束就會離台。