黃國昌喊話賴要有基本人性　給柯妥適醫療

民眾黨主席黃國昌接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在前主席柯文哲老家新竹市舉辦全民問政宣講，民眾黨主席黃國昌接受媒體聯訪，針對柯文哲健康與柯妻陳佩琪心理狀況表示，他從昨晚到今早都跟陳佩琪保持密切聯繫，她現在心情非常不好。黃國昌也再次向賴清德喊話，應給柯文哲妥適醫療照顧，別連基本人性都沒有。



台北看守所今日上午表示，柯文哲29日晚上6時40分身體不適，因屬健康高風險個案，9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返回北所。合作醫院檢查後，評估未達留院標準。



民進黨這次在新竹市發起“雙罷”，罷免國民黨“立委”鄭正鈐和已退出台灣民眾黨，目前停職中的新竹市長高虹安。藍白今日合力開講也為前台灣民眾黨主席柯文哲送暖。



民眾黨今日在新竹市天公壇公園舉辦“人民要當家”全民問政宣講活動，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民進黨籍新竹市代理市長邱臣遠、藍委謝龍介和鄭正鈐、白委黃珊珊和陳昭姿、民眾黨政策會執行長賴香伶都輪流上台宣講。



黃國昌指出，現在每一個支持者，包括他在內都跟柯文哲家人有相同信心，希望柯文哲能得到最妥善的醫療照顧。現在有很多事情，其實不是在他們能夠控制的範圍內，所以他昨天很語重心長的希望“賴政府”不要連基本人性都沒有，應給柯文哲妥適的醫療照顧，他相信這是每個台灣人都應該享有的基本人權，不要因為柯文哲曾經是賴清德過去的政治競爭對手，結果連這點基本人性都沒有，他們會持續為柯文哲爭取最好的醫療照顧。



黃國昌透露，陳佩琪現在的心情大家全都能理解。他從昨晚到今早都有跟陳佩琪保持密切聯繫，她現在心情非常不好。



另外，針對白委陳昭姿宣布要成立柯文哲醫療小組，召集人是柯文哲台大醫學院老師謝炎堯。黃國昌說，事實上醫療小組在前幾天就開始籌組，昨天申請自費醫療，希望能爭取讓謝炎堯先去看一看柯文哲的狀況，同時也可以跟其他醫師通力合作，給柯文哲一個比較完整的身體全方位檢查，否則一下子血尿、一下子心悸，過去在台北看守所這7個多月，顯然柯文哲身心都遭受到非常大的煎熬，他相信醫療小組成員會有越來越多非常好的醫生，大家都會響應參與。