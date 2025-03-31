高雄‧北京特色周展示京式旗袍傳統製作技藝

來自新竹從事社區營造的劉秋玉（左）把握機會與京式旗袍傳統製作技藝代表性傳承人張鳳蘭交流。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月31日電（記者 蔣繼平）“2025高雄‧北京特色周”睽違6年總算盼到來自北京的18位專業文化藝術人士來高雄進行展演，“旗袍”也是其中一項主題。經過京式旗袍傳統製作技藝代表性傳承人張鳳蘭的巧手，將盤扣技術結合文創飾品，設計出富有質感的旗袍書籤、胸針、壓襟、香囊、項鍊，讓女性朋友們愛不釋手，直呼“好想買！”連新竹都有女粉特地前來學習傳統技術與創新設計。



“2025高雄‧北京特色周”展示了京式旗袍傳統製作技藝，來自北京的張鳳蘭向民眾介紹旗袍結合三項非遺技術，包含精緻旗袍製作技藝、中國結、盤扣，她也展示了許多相關創作，譬如旗袍書籤，結合冬奧雪花、甲骨文文字、梅蘭竹菊、四合如意紋呈現不同的款式，還有許多胸針、壓襟、香囊、項鍊等飾品，讓人目不轉睛。



旗袍在台灣也有一些愛好者，攤位吸引許多太太小姐擠在攤位前聆聽介紹，對桌上飾品也愛不釋手，可惜本次活動是“只展不賣”，讓許多人大喊“好可惜，超想買！”



在新竹從事社區營造工作的劉秋玉今天特地從來到高雄參加活動，她對旗袍很感興趣，也提到這些工藝手法在台灣已經很不容易看到，幾乎沒有什麼老師傅在做了，旗袍雖然在台灣也很常見，但很多配件都仰賴大陸成品，台灣迅速發展後很多手工技藝都慢慢沒落。



劉秋玉說，看到攤位有許多符合現代生活的小飾品都很實用，是很好的文化傳承，她也希望社區營造能有更多結合文化內涵的內容，因此把握每年交流的機會前來參觀，獲得許多設計上的啟發。

