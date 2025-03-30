黃國昌要支持者當民主派報員　跟綠奮戰到底

民眾黨主席黃國昌上台宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨今日在前主席柯文哲的老家新竹市舉辦全民問政宣講，民眾黨主席黃國昌在宣講前先帶領黨公職發放“真相派報DM”、“血汗薪資袋”給現場支持者，希望大家成為“民主派報員”，傳遞正確資訊。黃國昌更當場誓言要跟專制獨裁的民進黨奮戰到底。



民進黨這次在新竹市發起“雙罷”，罷免國民黨“立委”鄭正鈐和已退出台灣民眾黨、目前停職中的新竹市長高虹安。藍白今日合力開講也為前台灣民眾黨主席柯文哲送暖。



民眾黨今日在新竹市天公壇公園舉辦“人民要當家”全民問政宣講活動，包括民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安、民進黨籍新竹市代理市長邱臣遠、藍委謝龍介和鄭正鈐、白委黃珊珊和陳昭姿、民眾黨政策會執行長賴香伶都輪流上台宣講。約600群眾出席。



黃國昌指出，此時此刻民進黨政府政濫用人民的納稅錢在新北市辦宣講活動，透過不斷造謠與抹黑來包裝政策宣傳，甚至不斷告訴人民，他們要花的錢，人民不准監督，“國會”也不准刪除，所以民眾黨一定會站在第一線，跟專制獨裁的民進黨戰鬥到底。



黃國昌說，新竹市是柯文哲的家鄉，也是民眾黨的家鄉，新竹市民每一位都是柯文哲和民眾黨的家人，柯文哲始終熱愛與心繫新竹市，所以把高虹安和邱臣遠等最優秀的人才都派到新竹市來，代表民眾黨把新竹市當成最重要的地方。



他提到，如今當柯文哲的自由正被“賴政府”關押，無法替自己發聲，還在關押7個月後身體出現不適，他相信大家的心情都很沉重，但柯文哲再難過和憤怒，面對台灣司法的不公不義，柯文哲即使有再多的深層無奈，仍然在先前開庭時強調自己沒有因此喪失對人世間的熱情。



黃國昌強調，民眾黨的每一位支持者大家不要忘記，也不要放棄，要加倍努力過每一天，幫柯文哲奪回自由，也幫台灣人奪回民主自由。