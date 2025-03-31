中評現場：北京兔爺到高雄　又萌又帥成嬌點

北京泥彩塑藝術第四代傳人雙彥在“2025高雄‧北京特色周”介紹“北京兔爺”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月31日電（記者 蔣繼平）“2025高雄‧北京特色周”今年來到高雄，設攤介紹“燕京八絕”，並由8位北京非遺項目傳承人與高雄民眾互動。來自北京的“兔兒爺”是讓高雄民眾陌生又好奇，其原型為月兔，是北京去病除災的吉祥物，擁有兔子的三瓣嘴，背上一杆寫著“京城第一”的靠背旗，造型又萌又帥，也成為全場的嬌點，詢問度很高。



“這到底是什麼公仔玩偶？”



北京泥彩塑藝術第四代傳人雙彥在“2025高雄‧北京特色周”的攤位上，紛紛吸引許多好奇民眾的目光，因為桌上擺滿滿的一尊尊彩塑，背上均插著顯眼的三角紅旗，上頭黑字寫著“京城第一”、“爺”，讓大家打量許久，還是猜不出其來歷，最後答案揭曉，原來是來自北京的“兔兒爺”。



雙彥一整天不厭其煩地向高雄民眾介紹，“北京兔爺”是去病除災的吉祥物，僅流行在北京地區，與早期地理位置有關聯，北京南邊平原以種田為主，向北則是丘陵山丘草原，北京剛好做為分界線，古代交通不方便，出門在外容易生病，因此誕生出這個吉祥物，其原型就是玉兔，因為月宮有嫦娥、月兔，月兔就是負責搗藥的。



根據介紹，“北京兔爺”肩膀裝飾物為狐尾，是草原遊牧民族喜歡配置的裝飾，推測起源不應該晚於元代，外觀主要特徵有身穿金盔金甲、手握搗藥杵，臉部是山形眉、還有兔子的三瓣嘴，身後一杆靠背旗。底座常見葫蘆、牡丹花、仙桃等有吉祥寓意的花朵、果實。也會有除了龍鳳以外的瑞獸坐騎。

