中評關注：罷綠委露一線曙光　藍士氣回升

國民黨30日在台北市舉辦反罷免宣講，現場士氣明顯較之前回升不少。（國民黨提供） 中評社台北3月31日電（記者 張嘉文）藍綠決戰全台大罷免，原本落居下風的中國國民黨，罷免綠委28日終於破蛋，有8件綠委罷免案進入第二階段連署，讓罷免案呈現35：8局面。即便數字落差大，但最終看的是結果，尤其進入第二階段需要的連署數難度加高10倍。綠營多面作戰，罷藍團體曾悲觀評估二階連署通過選區可能從上看20區，下修到10至15區。



相較之下，終於有8件罷免綠委案通過第一階段連署，藍營士氣大振。被罷的8位綠委包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華等。其中，蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純去年選舉得票率皆超過50%，且在選區內有穩固的支持基礎，罷免難度較高。



但兩位原住民綠委部分，國民黨則有長年組織優勢，且原住民選舉投票人數基數較小，若動員成功，罷免成功可能性較高。另外加上吳思瑤和吳沛憶，去年選舉都是因該區泛藍分裂而當選，只要藍營催出基本盤，加上同為在野的民眾黨支持者，皆醞釀要替在押的前主席柯文哲出一口氣，藍白支持者合流，罷綠委8案之中，4案成功率是存在的。



另外，對照之前的混亂，國民黨近來面對大罷免的策略也逐漸調整回正軌，這從29、30日在桃園和台北舉辦的反罷宣講活動十分熱絡可以看出，藍營士氣已回升不少。接下來進入第二階段，藍營將全面啟動熱戰，分三主軸向民眾訴求，“罷免國民黨‘立委’，就是要罷免‘立法院長’韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長”、“罷免國民黨‘立委’，民進黨成為多數後，將廢除財劃法修法”、“罷免國民黨‘立委’，讓民進黨獨大，‘賴政府’將實施軍事戒嚴”。



尤其是第一個主軸，以此段時間藍營仇恨值爆高、將大罷免掛在嘴上的柯建銘為主角，結合他主導罷免劍指的是藍營人氣最高的韓國瑜，“大罷免若贏 院長柯建銘”的宣傳，催出藍營選民的恐懼感動員投票，會有利藍營接下來罷免或者是反罷免。



綜觀過往幾次罷免投票，由於不屬於常規性的選舉投票，在投票率上，去年10月的國民黨基隆市長謝國樑罷免案為50.44%，已是歷來罷免案中第二高，但仍和2024大選投票率71.86%相差甚多，且當時的罷樑為全台唯一焦點，藍綠皆能集中火力，此次的“立委”大罷免則是分散各地，如果投票日不能全部設定在同一天，各區的投票率要破五成就有很大的難度。



因此，國民黨在應對罷免戰上，勢必要發揮過往擅長的組織戰，從各鄰里、鄉鎮市區到地方縣市長，加上親藍社團及外圍組織系統，將此役當成大選來打，盤點規劃步驟，從現在開始啟動，讓支持者知道要守護藍委，就要出門投下不同意罷免票，這樣不管是罷免或者是反罷免，才存在過關的機率。

