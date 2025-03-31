中評關注：民進黨新北宣講　二大咖有心結

民進黨新北市宣講，林右昌與蘇巧慧喊口號時中間隔著卓榮泰。（照片：民進黨提供） 中評社台北3月31日電（記者 黃筱筠）民進黨昨天在新北市板橋第二運動場舉行“人民是頭家”政策宣講會，卻傳出動員不利，導致地方與黨中央有些齟齬。新北場出現其他場沒有的狀況，很可能是新北市黨部主委、“立委”蘇巧慧與民進黨秘書長林右昌兩人都有意想要爭取新北市長提名有關。



之前蔡英文與蘇貞昌一前一後在臉書放上戶外健走的照片與影片，被外界認為針對賴清德而來，也是表態英蘇聯盟力挺蘇巧慧參與新北市長這一役。但“正國會”、民進黨秘書長林右昌也有意要參選新北長，原本刻意安排新北宣講場次壓軸就是為了拉抬自己的聲量，但最後在賴清德對宣講活動安排有意見之後，新竹場與台北場都往後延到清明連假後一週，台北市成為壓軸場。



民進黨之前幾場宣講都是辦在小型廟口居多，小場地好動員。新北市卻刻意選在第二運動場，空間大，要把人塞滿難度較高，加上昨天降溫與下雨，參與支持者意願不高。之前已經有新北市議員私下表態挺蘇巧慧參選新北市，若把場面動員爆場，那是把功勞做給林右昌？新北議員在宣講前就嗆聲了，動員不出這麼多人。會後確實也發現動員的民眾沒有坐滿運動場，傳出地方與黨中央之間有些嫌隙，地方認為與黨中央溝通出現問題。



民進黨自從第二階段罷免連署開始後，就全力投入，除了由“行政院長”卓榮泰帶隊到六都“直轄市”與新竹等地方展開宣講，黨公職服務處轉為連署站。但已經舉辦多場宣講，也沒有出現動員不力的狀況，就新北場出現議員對黨中央有所抱怨。可見地方挺蘇巧慧的勢力，對於林右昌掌握黨中央資源非常不滿。



有親近蘇系的陣營就說，過年前林右昌傳出原本要辭職拼新北市長，但現在要藉著秘書長職位，在各地罷免宣講也拉抬自己聲勢。除了原先規劃的六都場次外，黨中央還規劃4月底前要在各地舉辦300場宣講，持續催化大罷免。而日前民進黨在中常會公布“2026選舉先期策略小組”，名單中沒有林右昌，據傳林感到驚訝，但身兼黨主席賴清德則說，林要參與新北市長初選，應該要避免參與提名事務。



民進黨為了催化大罷免，到各地進行宣講，但有些黨內人士也藉著大罷免活動，鋪陳2026選舉各種動作，林右昌與蘇巧慧陣營就是最明顯的例子。而高雄場次也同樣，之前由新系與親新系“立委”賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等自行舉辦罷免宣講活動，排除也要爭取高雄市長提名的“正國會”“立委”林岱樺。而黨中央舉辦高雄宣講場宣傳海報，則把林岱樺照片排在最中間的位置，是否同屬“正國會”的林右昌特別安排。這些罷免宣講場，檯面上是為了連署罷免，但黨內為爭取2026縣市長提名早就暗潮洶湧。

