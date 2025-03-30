柯建銘點名轟沈富雄、郭正亮、林濁水

柯建銘。(中評社 資料照) 中評社台北3月30日電／大罷免相關議題持續延燒，國民黨目前以“罷免藍委等於讓柯建銘當“立法院長”為訴求。對此，民進黨“立院”黨團總召柯建銘回擊，自己是要做事，而非要位子的人，他更點名出身民進黨的前“立委”沈富雄、郭正亮和林濁水，嗆聲“忍你們很久了”。



《中時新聞網》報導，“請所有幫助國民黨，包含我們過去的同志適可而止，你今天敢點名我，我就好好揭穿你們”，柯建銘30日召開記者會點名，沈富雄、郭正亮、林濁水傾巢而出，“敢公然這樣，已經忍你們很久了”。針對林濁水認為，由於仇恨值不低，就看民進黨如何化解“罷免藍委等於讓柯建銘當‘立法院長′”，柯嗆問，林“什麼台獨理論大師”、掩護大陸多久了？台灣人常說“落選背骨”，林是否有聽到？



再來，針對沈富雄嘲諷他“得了末任症候群”的部分，柯建銘怒轟，有必要這樣抹黑事實，對於“立法院長”位子的態度，自己早已說清楚，沈在後面補這刀有什麼用？且沈已經87歲，何必這麼老了還天天上政論節目罵民進黨？



而對於郭正亮點名賴清德，要為台灣陷入黑白顛倒、是非不分負責，柯建銘感嘆，郭與自己同事過，當時自己還很尊敬他。他並怒嗆，這些“賣台背黨”的人會留下歷史最大污名，他們的家屬也將因此蒙羞，“因為你賣台不會成功，你以為二階連署不起來啊”。