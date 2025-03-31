中評現場：小草雨中聲援柯文哲　藍白合抗罷

民眾黨30日在新竹市舉辦全民問政宣講活動，現場湧入約6百名小草到場力挺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月31日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨30日在前主席柯文哲老家新竹市舉辦全台第2場“人民要當家”全民問政宣講，有別於上周在新北市板橋區舉辦的首場宣講幾乎絕口不提反罷免，新竹場則是砲火全開，尤其停職中的新竹市長高虹安上台宣講時，藍營十多位地方民代現身力挺，展現新竹市藍白合抗罷氣勢。



新竹市是柯文哲的老家，不論在2022地方選舉或2024大選，白營所獲得的選票都相當亮眼。因此在高虹安和柯文哲都先後因官司被停職和羈押後，白營在新竹場動員能量就備受外界關注。30日雖僅有約600名支持者到場出席，但有別於藍綠場多是動員而來的長輩居多，白營場仍以年輕面孔為主，且儘管活動剛開始沒多久就下起雨來，但現場挺柯小草仍穿起雨衣不畏風雨，場面和氣勢都相當壯觀。



現場第一波活動高潮出現在藍委謝龍介致詞時，他除以招牌流利的閩南語金句連連砲轟民進黨外，也提醒小草罷免案第二階段連署很容易就會過關，所以呼籲小草都要做好第三階段罷免選舉投票的準備，更大聲疾呼要小草都要站出來投下不同意罷免票。



第二波活動高潮則是在包括藍委鄭正鈐、國民黨籍新竹市議會議長許修睿、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、國民黨新竹市黨部主委李縉穎等人率領十多位國民黨和無黨籍十多位新竹市議員一字排開力挺反罷免的場面。



鄭正鈐強調，全台大罷免就衹有新竹市是雙罷，民進黨選輸不甘願就翻桌，呼籲小草一定要還給高虹安和鄭正鈐一個公道。許修睿更點出，柯建銘是新竹人，所以新竹市就是柯建銘的地盤，全台大罷免的主戰場會在新竹市。許修睿最後更為高虹安抱不平認為，高虹安從參選、上任至今沒有過過一天好日子，所有砲火都集中在高虹安身上。



久未露面公開宣講的高虹安上台時為活動帶來第三波高潮，高虹安除呼籲小草一定要站出來反罷免，更強調罷免新竹市長一旦通過，民進黨將官派一個根本沒有民意基礎的市長來接收新竹市，所以大家一定要把這樣的真相和事實傳遞出去，讓民眾自己去判斷和做選擇。



活動最後壓軸則是黃國昌上台宣講時，全場小草激動吶喊，當黃國昌喊出“台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣”，並誓言要跟專制獨裁的民進黨奮戰到底時，全場小草情緒幾乎沸騰的高呼口號。新竹再次藍白合聯手抗罷，已成功吹起反守為攻的號角。