劉世芳指台辦向陸配下指導棋　陳玉珍轟荒謬

陳玉珍受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月31日電（記者 黃筱筠）台“內政部長”劉世芳今天受訪表示，有關兩位中配離境問題，掌握訊息是一個訂好機票，另外一個猶豫不決 ，我們發現有一位中配與台辦關係不錯。這是否暗指台辦下指導棋？中國國民黨“立委”陳玉珍今天受訪則說，這個實在很荒謬！



陸配“小微”和“恩綺”因涉武統言論，分別遭“移民署”廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。



陳玉珍表示，早上看了律師陳長文投稿，根據憲字710號解釋 即便美國或“中華民國憲法”，對於發表言論的權利不能被剝奪，尤其不管是誰，是“中華民國”國民或是大陸依親合法進來，也有這樣的權利。期間也必須有一定時間進行救濟程序，這中間過程必須提供暫時居留地方，這是大法官保障的。



陳玉珍表示，現在政府驅逐陸配犯了很大錯誤，幫陸配貼上標籤，來了幾十年生下台灣之子、台灣之女，但是政府這樣做，好像娶了陸配就大逆不道，跟台辦好就是間諜。台辦是協助台胞、台生到大陸相關事務是單一的窗口，台辦的功能就在這裡，如果是所謂陸配跟台辦有接觸，就算是事實也不應該列為十惡不赦。



她強調，難道兩岸要走向什麼都不接觸，什麼都不瞭解，遇到問題就不解決，一定要走向戰爭，把兩岸的路走到只剩戰爭嗎？不給溝通管道嗎？這是執政者要深思的地方。