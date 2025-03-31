妻不捨柯吃大量止痛藥　轟關死通知我收屍

陳佩琪說，柯文哲吃止痛藥已達成人每日最高建議量，林士峰痛批，說柯文哲裝病太汙辱智商。（照片：林士峰臉書） 中評社台北3月31日電／台灣民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出有血尿、腰痛等症狀，柯文哲妻子陳佩琪日前發文透露，柯因腰痛到受不了而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2＃ QID，已達成人每日最高建議量。陳佩琪30日再於社群平台發文，痛批政府對丈夫的健康狀況漠不關心，質疑“可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧！”



對此，藥師林士峰29日指出，用藥強度極為罕見，痛批民進黨政府有沒有把政敵（犯人）當人看啊？“說柯文哲裝病的青鳥，真的太汙辱身為人應有的智商了”。



陳佩琪日前在臉書指出，她在3月2日解除禁見時就去北所看柯，柯當時說腰痛到受不了，不知道原因，只得吃Tramadol 2＃QID；陳佩琪說，該用藥已達成人一天的最高劑量，“我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥，早些檢查何致到3月25日才發現已經hydronephrosis（腎積水）？”



對此，林士峰表示，從他執業以來，沒抓過幾次這種用法，比這高的劑量更是一次都沒有，“都痛成這樣了，還不讓人就醫民進黨政府有沒有把政敵（犯人）當人看啊？”



另外，針對外界有質疑柯文哲裝病的聲音傳出，林士峰痛批“真的太汙辱身為人應有的智商了”，他更透露，Tramadol在台灣是管制藥品，沒有醫師開立，如何合法取得？更何況是正被剝奪自由的柯文哲。