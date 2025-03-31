民調六成不滿朱立倫　趙少康：理念不清

前中廣董事長趙少康強調國民黨在文宣和組織上要再加強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月31日電（記者 張嘉文）台媒《聯合報》今日公布最新民調，民眾對中國國民黨主席朱立倫的表現好評最低，滿意度衹有24%，有61%不滿意朱的表現。對此。國民黨戰鬥藍發起人、中廣前董事長趙少康今天直言，國民黨有沒有比較清楚的理念，號召訴求選民支持，這很重要，目前的文宣和組織都要加強。



聯合報今天公布最新民調，民眾對朱立倫擔任國民黨主席表現的好評最低，即便是國民黨支持者，對於朱立倫看法也很分歧，滿意和不滿意比率各占47%。



趙少康今天和國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌，以及台北市議員鍾沛君、詹為元等人前往“罷瑤總部”擔任志工，被問及最新民調，政黨領袖朱立倫不滿意達到6成，是否是當初反罷資源不足，基層有不滿聲音？



趙少康表示，國民黨問題不是衹有這個，國民黨沒有資源，黨主席做的很辛苦，跟民進黨不一樣，只是沒有資源，也有沒資源的打法。他認為，一個政黨的理想性很重要，理想產生熱情，熱情產生力量，特別對年輕選民理想很重要，民進黨不能說有理想，但目標很清楚，就是“台獨”、反核。



“國民黨有沒有比較清楚的理念？號召訴求選民支持？訴求志工的熱情？”趙少康說，目前的國民黨文宣和組織都要加強。組織部分，基層組織還要再加強，面對大罷免，如何讓志工出來很重要。另外，文宣也要加強，能讓主張、理念經過媒體、網路讓民眾知道，這很重要，譬如到現在為止，還有很多人不知道為何國民黨在“立法院”要刪除預算，這就是個大問題。