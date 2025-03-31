藍委問股匯雙殺原因　台官員避談地緣政治

藍委王鴻薇質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）外資3月以來累計賣超台股逾新台幣4千億元，單月賣超創歷史新高。中國國民黨籍“立委”王鴻薇31日質詢，這絕對是與地緣政治、尤其是賴清德發布抗中17條有關，造成投資人心驚肉跳、外資出逃，還有股會雙殺。“金管會”、央行答詢謹說有買有賣，會持續關心市場穩定性。



受到美國將於4月2日啟動對等關稅影響，台灣股匯市今天雙雙重挫，台股早盤大跌逾800點，新台幣兌美元也狂貶逾1.2角，跌破33.2價位，最低觸及33.222元，改寫盤中逾9年最低價。



王鴻薇質詢，台股匯雙殺，按照統計，今年3月外資賣超創紀錄，為何外資匯出逃這麼多？“金管會”有什麼原因與對策？外資大量流出跟賴清德這個月提出抗中17條是否有關？台灣還要資產管理中心管什麼？投資人都心驚肉跳，這跟地緣政治絕對有關係。



“金管會主委”彭金隆答詢表示，外資在台股部分，並沒有明顯波動，資本投資、股票市場都有策略，把時間拉長來看就是有買有賣。“金管會”無法就某個政治原因去分析，但台股與美股有大幅連動，也不只台股，整個亞股也是。



王鴻薇再問，今年所有亞洲貨幣中，除了越南盾貶值，就是新台幣，為何新加坡幣、日圓、人民幣等都升值，新台幣獨憔悴？都是特朗普因素嗎？一個特朗普、亞洲確有多重世界？

