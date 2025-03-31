大九學堂台青登泰山　巧遇機器狗開眼界

大九學堂學員31日登泰山，恰巧碰上機器狗，開心合照。（照片：馬英九基金會提供） 中評社台北3月31日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑28日率30位“大九學堂”的學員，訪問山東省，除了與山東的大學生交流外，也將參加孔子文化春會祭孔活動，並參訪歷史及文化景點。“大九學堂”山東訪問團31日登泰山，恰巧碰上機器狗背物品上山，來自台灣的同學深感好奇，爭相與機器狗合影，還實際操作了機器狗，同學們都感到非常開心。



今天適逢農曆三月初三上巳節，也是民俗節日蟠桃會，泰山迎來大批前來祈福信眾上山，非常熱鬧。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，“大九學堂”同學們都很感動，一方面體驗“登泰山而小天下”，一方面也感受濃厚的兩岸宗教交流氣氛。



蕭旭岑也在山頂的碧霞祠，許願兩岸和平，兩岸人民平安幸福。蕭旭岑表示，他也到在泰山頂的孔子廟，這是山東最高的孔子廟，明天就有兩岸青年一起祭孔，從文化、宗教來看，兩岸的連結是政治力切不斷的。



蕭旭岑表示，大家很幸運能巧遇機器狗，這是泰山文旅集團物業公司測試用於搬運貨物、清運垃圾的機械狗。同學們都很好奇，也實際去體驗操作機器狗，還有人開玩笑說未來機器狗還可以載人上山，爬山就輕鬆多了。