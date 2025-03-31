王世堅質詢撲空　痛罵綠黨團從不把他當回事

綠委王世堅爆氣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）“立法院”財政委員會31日排“如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略”專題報告並備質詢，民進黨籍“立委”王世堅有登記發言，但在中午12點回來時，委員會召委、綠委賴惠員剛好宣布散會，王世堅爆氣，痛批賴惠員非常不尊重他，也批民進黨團從不把他當一回事，被要求一定要去開黨團大會，結果又剝奪他委員會質詢權，要黨團總召柯建銘講清楚。民進黨團的助理則進行安撫。



“立法院”財政委員會今邀“金管會主委”彭金隆、“財政部”“政務次長”阮清華、台央行副總裁朱美麗等進行“如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略”專題報告並備質詢，列席官員還有台灣證券交易所公司董事長林修銘、台灣集中保管截逤公司董事長林丙輝、證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠等。輪值召委為民進黨籍“立委”賴惠員。



在中國國民黨籍“立委”王鴻薇、李彥秀、台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊、藍委楊瓊瓔等人結束質詢後，王世堅在中午12點整趕緊抵達現場要質詢，賴惠員剛好已宣布今日備質詢結束、散會，列席官員正準備離席，王世堅一開始先是傻眼，接著厲聲痛斥賴惠員不尊重他、不把他當一回事，委員會、民進黨團每次都針對他，剝奪他的質詢權。

