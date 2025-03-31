陳淞山：賴民調創高不代表民眾挺抗中罷藍委

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北3月31日電／民進黨全力推動的全台大罷免，目前已有35名泛藍“立委”、8名民進黨“立委”進入二階連署。前扁辦主任陳淞山31日發表評論指出，賴清德與民進黨為了翻轉目前的政治局勢，正加大力度掌控新聞輿論的優勢力量與地方組織動員的宣傳戰；而賴清德民調雖上漲，也不代表民眾支持以“抗中保台為由”罷免藍委。



《美麗島電子報》31日公布最新民調，賴清德的施政滿意度，比起上月增加了7個百分點、有55.6%民眾滿意其施政表現；而對“行政院長”卓榮泰的施政滿意度則有47.4%滿意，比上個月增加10.6個百分點，2人的施政滿意度都達到就任以來的新高。



陳淞山31日在《美麗島電子報》發表評論指出，根據美麗島電子報最新的3月民調結果顯示，顯然“賴政府”與民進黨最近的大罷免行動與抗中保台政治操作“策略運用”相當成功，大幅拉升民調聲勢，同時也轉移了台積電增加對美投資的政治疑慮及殺傷力。



然而，民調大幅躍升的“賴政府”與民進黨，是否等同於大罷免藍委的行動就會成功？



陳淞山說，“看來似乎未必就是如此”，有50.5%的人不認同卓榮泰所指在野黨刪總預算是要擴大民眾不安讓社會更分裂，僅35.8%表示認同；有54.3%的人不能接受民進黨要藉“立委”大罷免達到完全執政，僅有38.3%能接受。顯然，台灣多數民眾是認同賴清德的政治作為，但未必支持用抗中保台的政治操作來大罷免藍委，甚至導致民進黨完全執政的結果，而且也不認同在野黨刪預算是要讓社會更分裂。



陳淞山表示，賴清德與民進黨為了翻轉目前的政治局勢，正全面加大力度掌控新聞輿論的優勢力量與地方組織動員的下鄉宣傳戰主動權，而國民黨軟弱無力地以罷制罷、公投反罷抗衡力道，恐怕最後可能不死也只剩下半條命，加上民進黨已經把大罷免當成2026年地方選舉黨內初選的政治動員在打組織宣傳戰，國民黨人還在為了黨內領導權與黨主席之爭在各懷鬼胎，其“立委”也都“隨人顧性命”，這場政治戰役早已未戰先敗。