李樑堅：台境外生銳減　2028私校大限

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月1日電（記者 蔣繼平）台灣境外生面臨陸生不來、港澳生逐年減之外，馬來西亞學生近年也減少並跌破萬人線。義守大學財金系教授李樑堅接受中評社訪問指出，馬來西亞也有少子化問題，除了當地學校擴大招生，大陸高校也在爭取，生源變少大家都要分，所以台灣招生相對困難，2028年私校退場大限仍是關鍵。



預估2028年台灣大專校院新生數將降至15.7萬人，因公立大專校院每年招生12萬多人，屆時約8成學生可進公立學校，成為私校退場的關鍵年，被稱“2028年大限”。



兩岸情勢是否也會影響招生？李樑堅表示，大陸本科生都不來了，只剩大學畢業繼續在台念碩博士，使在台陸生總數從最高4萬多人跌到剩幾千人。不過，近年台灣在世界曝光度增加，日本、韓國到台灣來做跨文化學習有增加。地緣政治或多或少都會影響，但主要會反映在科系選填志願上，因為半導體產業一直受到外界關注。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。專長：金融授信評估、金融構管理、經濟分析、投資計劃評估。



台灣目前境外生共有12萬3188人，總人數是近10年來第3高，已恢復疫情前的水準。不過台灣除了面臨陸生不來，港澳生逐年減少外，現在連馬來西亞學生人數也有連續幾年下降的問題。



受到民進黨執政影響，兩岸關係不好，境外生自2020年起主要來自越南、印尼、馬來西亞。而馬來西亞境外生5年前有1萬3千人，去年跌破萬人線，僅剩9686人。

