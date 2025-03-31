柯文哲有血尿、腎結石？北所：今監測均正常

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月31日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭檢方起訴求刑28年6個月，已羈押禁見7個月。柯日前傳出血尿與腎結石狀況，柯妻陳佩琪抗議未獲妥善醫療。台北看守所今表示，截至31日上午，密集關懷柯健康，監測生理數據均顯正常，且續於所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。



台北看守所表示，29日晚間柯被告反映身體不適後，即按有關之生理數值緊密監測，雖未有異常，惟仍以最嚴謹標準，循序、審慎評估後續就醫需求，戒送醫院，進行所需之多項檢查，經醫師診察柯身體狀況穩定，並未達留院觀察標準，向柯確認無任何不適後，返所照護。



台北看守所表示，已針對其需求安排後續就診與檢查規畫，確保能獲充足醫療資源，秉持人道關懷態度，維護任何被告於收容期間之健康。



民眾黨27日下午開記者會，表示柯文哲持續血尿，而且伴隨嘔吐現象，恐怕是急性腎損傷，有緊急就醫需求。柯文哲妻子陳佩琪除了在記者會上哭訴柯病情嚴重，連日也在臉書發文表示，柯文哲吃Tramadol 2#QID(止痛劑)，總量已達每日最高建議劑量，“我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥。”陳佩琪30日則在臉書表示：“我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我，可能人死了，要花錢處理，才會通知我去收屍吧” ，強烈表達對北所的不滿。