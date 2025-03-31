驚！台電員工曝1月外購風電慘虧57億

今年1月台電發電成本虧損了97億。（照片：楊家法臉書） 中評社台北3月31日電／台灣凍漲電價，但台電公司已虧損新台幣4千多億元，“經濟部長”郭智輝多次表示，台電虧損主因是國際燃料成本飆升，與外界質疑的綠電收購無關。唯資深台電員工楊家法拿出根據今年1月數據所製作的圖表，顯示今年1月，台電就在發電成本虧損97億，而更大的赤字來自“外購風電”虧損竟高達57.6億，佔了總虧損金額97億的一半以上。



媒體報導，關於郭智輝表示，台電虧損元兇在國際燃料價格的說法，楊家法拿出根據今年1月數據所製作的圖表，顯示今年1月，台電就在發電成本的部分虧損了97億，其中“自發燃氣”虧損12.87億、“外購燃氣”虧損15.64億，這一部分可以說郭智輝提到的“國際燃料上漲”。而更大的赤字來自“外購風電”，虧損竟高達57.6億，佔了總虧損金額97億的一半以上。



楊家法表示，台電收購占綠電比高達78.7%，你去買這麼貴的綠電，那個超額利潤只會增加綠電的弊案、撥補，或是你要漲電價，都是從人民的荷包裡面出錢。



楊家法說，我們以前核電一年最多可以發400多億度，你1度電賺2塊半回來，你就賺了1000億，就可以減少其他比較貴的發電成本，怎麼看都會賺更多錢的。



楊家法指出，離岸風機的成本大概要將近6塊，你只能賣3塊、4塊，那一定是賠錢的，光電大概是4塊多，他也是賠錢，賠比較少而已。